Afrique: La présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu, entre dans l'histoire de l'Assemblée générale des Nations Unies en appelant à l'équité en matière de vaccins dans le monde

La Présidente Suluhu est la cinquième femme africaine à s'adresser à l'Assemblée depuis la création des Nations Unies il y a 76 ans.

La présidente de la République unie de Tanzanie, Samia Suluhu, est entrée dans l'histoire hier en étant l'une des rares femmes chefs d'État d'Afrique à s'adresser à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Elle a pris ses fonctions il y a sept mois (en mars 2021) après le décès du président John Maghufuli, faisant d'elle la sixième présidente de la République unie de Tanzanie. Elle a précédemment occupé le poste de vice-présidente en 2015 et a été réélue à ce poste en 2020.

Dans son discours inaugural à l'Assemblée générale, Mme Suluhu a décrié l'inégalité des vaccins COVID-19, notant que les pays à revenu élevé et intermédiaire procédaient désormais à des vaccinations de rappel alors que les pays en développement comme la Tanzanie avaient à peine inoculé ne serait-ce que 2 % de la population.

"Le niveau d'inégalité des vaccins que nous constatons est effroyable. Il est vraiment décourageant de voir que la plupart des pays ont vacciné moins de 2 % de la population et qu'il faut donc chercher davantage de vaccins pour notre peuple", a-t-elle déclaré.

"Au rythme actuel, il est peu probable que nous atteignions le seuil fixé par l'OMS, à savoir vacciner au moins 40 % des personnes dans chaque pays d'ici à la fin de 2021, et au moins 70 % d'ici au premier semestre de 2022."

Samia Suluhu Hassan, présidente de la République-Unie de Tanzanie, prend la parole lors du débat général de la soixante-seizième session de l'Assemblée générale.

Tout en appelant à la levée des droits des brevets sur les vaccins afin que tous les pays puissent les produire, Mme Suluhu a également évoqué les effets dévastateurs du COVID-19 sur l'économie autrefois florissante de la Tanzanie, notamment l'augmentation des niveaux de pauvreté et la diminution de la croissance économique.

"Après le début de la pandémie, nous, en Tanzanie, et je crois dans de nombreux autres pays en développement, étions coincés dans le crépuscule de la protection des vies et des moyens de subsistance. Les mesures préconisées par l'OMS visaient à protéger des vies, mais une économie comme celle de la Tanzanie est composée d'une plus grande proportion de personnes vivant d'une économie de subsistance, dont nous avons besoin pour nous maintenir à flot", a-t-elle déclaré.

La présidente tanzanienne s'est également longuement exprimée sur l'égalité des sexes, une cause qu'elle défend ardemment.

"En tant que première femme présidente dans l'histoire de mon pays, le poids des attentes pour livrer l'égalité des sexes est plus lourd sur mes épaules. Il ne suffit pas d'être passionnée par l'égalité des sexes, et c'est pourquoi mon gouvernement examine les cadres politiques et juridiques afin de proposer des plans réalisables et mesurables pour garantir l'autonomisation économique des femmes et d'autres aspects relatifs à l'égalité et à la parité des sexes", a-t-elle noté.

Des mesures de relance, a-t-elle dit, ont été créées pour réduire le nombre de femmes et de filles vivant dans la pauvreté.

Elle a appelé à l'unité mondiale, affirmant que les pays ont des objectifs étroitement liés et que le multilatéralisme doit prévaloir face à la COVID-19.

"L'unilatéralisme ne nous mènera nulle part lorsqu'il s'agit de défis qui dépassent nos frontières nationales. Une personne sage a dit, et je cite, 'Seul, on ira plus vite, mais ensemble, on ira loin'."

Rencontre avec le Secrétaire général des Nations Unies

Pendant son séjour à New York, Mme Suluhu a également eu une réunion avec le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, au cours de laquelle ils ont discuté des défis en matière de paix et de sécurité dans la région.

Le Secrétaire général a salué les récents changements significatifs de politique en Tanzanie, notamment en ce qui concerne la gestion de la pandémie de la COVID-19. Il a réaffirmé le soutien des Nations Unies à la Tanzanie dans ses efforts pour réaliser l'Agenda 2030.

Autres femmes présidentes

Bien que la plupart des pays africains aient adhéré aux Nations Unies dans les années 1960, peu après leur indépendance, et que quelques-uns l'aient fait plus tôt ou plus tard, ce n'est qu'en 2006 que la première femme chef d'État africaine, Ellen Johnson Sirleaf du Liberia, a pris la parole devant l'Assemblée générale des Nations Unies.

Actuellement, les 54 États africains membres des Nations Unies représentent 28 % de l'ensemble des membres. Avant 2006, seuls les chefs d'État et de gouvernement masculins s'étaient adressés à l'Assemblée générale.

D'autres femmes africaines chefs d'État ont suivi : Joyce Hilda Banda du Malawi en 2012, Catherine Samba-Panza de la République centrafricaine en 2014 et, plus récemment, Sahle-Work Zewde d'Éthiopie en 2019.

