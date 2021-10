Afrique: De nombreux pays sont incapables de gérer la diversité, déclare le président du Kenya Uhuru Kenyatta

Le président du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mois d'octobre, le président kényan Uhuru Kenyatta, a exhorté les pays à embrasser la diversité et à respecter et apprécier les personnes de tous horizons, quelle que soit leur identité. Il a déclaré que de nombreuses différences dans le monde d'aujourd'hui émanent de griefs qui ne sont pas bien gérés.

Le président Kenyatta a présidé la session de haut niveau du Conseil sur "La consolidation et le maintien de la paix : Diversité, construction de l'État et recherche de la paix", le 12 octobre au siège des Nations Unies à New York.

"De nombreuses nations semblent aujourd'hui incapables d'embrasser la diversité. Nous avons créé un système mondial qui accentue les différences entre les nations et également au sein des nations. Un système qui croit qu'il existe une race, une société ou un sexe qui est faible, ou meilleur, ou des religions qui sont plus proches de Dieu que les autres.

Par conséquent, bon nombre des situations de conflit portées devant le Conseil de sécurité des Nations Unies sont directement ou indirectement le résultat de griefs identitaires mal gérés", a déclaré le président Kenyatta, tout en exhortant les pays à éviter cette tendance dangereuse.

Le Kenya assure actuellement la présidence tournante du Conseil pour le mois d'octobre 2021, après avoir accédé à ce poste en tant que membre non permanent le 1er janvier. Trois pays africains sont actuellement membres non permanents du Conseil : le Kenya, le Niger et la Tunisie.

Le Conseil, dont la responsabilité première est de maintenir la paix et la sécurité internationales, compte 15 membres. Il comprend 5 membres permanents : la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie, la France et le Royaume-Uni, et 10 membres non permanents élus pour un mandat de deux ans par l'Assemblée générale des Nations Unies.

De nombreux intervenants lors de la session du Conseil ont reconnu la nécessité de gérer la diversité, notamment dans les situations de conflit. Ils ont également appelé à une cohésion politique qui renforce la confiance du public dans les institutions et donne aux gens le sentiment que l'État embrasse pleinement la diversité.

La paix au niveau national

S'adressant aux médias à l'issue de la session du Conseil, le président Kenyatta a exhorté les pays à placer des filets de sécurité constitutionnels et législatifs sur la compétition politique afin de se prémunir contre l'exploitation des identités et l'inimitié entre les personnes, les régions ou les nations.

Il a appelé à la mise en place de systèmes éducatifs qui encouragent la pensée critique et une forte sensibilisation à l'importance de contribuer à la paix et à l'unité.

Au niveau multilatéral, le président kenyan a demandé aux Nations Unies et à ses initiatives de paix d'intégrer l'appréciation de la diversité et de la cohésion comme un élément essentiel du renforcement des capacités des États.

Il a souligné la nécessité d'une approche collaborative entre les États membres et le système des Nations Unies, les médias grand public et les entreprises technologiques propriétaires de plateformes de médias sociaux pour lutter contre les discours de haine et d'incitation.

Les journalistes ont demandé quelle était la position du Kenya sur la situation dans la région du Tigré en Éthiopie.

Le président Kenyatta a répondu que la position du Kenya était celle de l'Union africaine : appeler à un cessez-le-feu immédiat, à un dialogue national et à ce que toutes les parties s'engagent et trouvent une solution politique pour mettre fin aux souffrances du peuple éthiopien, mais surtout, à ce stade, garantir l'accès humanitaire.

"Il est urgent que toutes les parties s'assoient à la table des négociations pour que tous les couloirs humanitaires soient ouverts et que la population, qui est celle qui souffre le plus, reçoive l'aide et l'assistance humanitaire dont elle a tant besoin", a-t-il déclaré.

Le Secrétaire général des Nations Unies

Plus tôt au sein du Conseil, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a déclaré que "si l'on n'inclut pas un plus grand nombre de voix différentes dans chaque étape de la construction de la paix, toute paix ne sera que de courte durée."

M. Guterres a contribué au débat ouvert sur "La consolidation et le maintien de la paix : Diversité, construction de l'État et recherche de la paix", organisé par le Kenya, a déclaré : "La paix ne se trouve pas sur le papier. Elle se trouve dans les gens. En particulier, la diversité des personnes issues de milieux différents qui se réunissent pour planifier des questions communes dans l'intérêt du pays."

En outre, le Secrétaire général des Nations Unies a déclaré que "si l'égalité fait défaut dans tous les pays, la situation est plus grave dans les pays où les services sociaux tels que la santé, l'éducation, la sécurité et les droits sont absents."

Il a ajouté que la pandémie de COVID-19 a favorisé l'inégalité et a été un frein au développement et aux bénéfices de la paix.

Pour sa part, le président rwandais Paul Kagame a déclaré que la consolidation de la paix "n'est pas seulement une entreprise purement technique, elle est profondément politique et humaine, et doit tenir compte des émotions et des souvenirs que les différentes parties apportent à la table des négociations."