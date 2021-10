Afrique: [FESPACO] « Lingui... » de Mahamat Saleh Haroun - Une photographie de la situation des femmes au Tchad

Dans son long métrage de fiction « Lingui, les liens sacrés » en compétition pour l'Etalon d'or de Yennenga, le réalisateur tchadien Mahamat Saleh Haroun se penche sur la question des droits des femmes dans son pays. Des droits assez limités face au poids de la religion, de la société et des lois.

OUAGADOUGOU : Avec « Lingui, les liens sacrés » du réalisateur tchadien Mahamat Saleh Haroun, l'on se retrouve plonger dans des réalités socioculturelles propres à presque tous les pays du continent : les limites de l'émancipation complète des femmes. En Afrique, la problématique pour ces dernières de jouir totalement de leurs droits, face aux lois de leurs pays, au pouvoir de la religion et au poids des sociétés très souvent dominées par la force du patriarcat, se pose toujours.

Ce long métrage de fiction en lice pour l'Etalon d'or de Yennenga est une photographie de la situation des femmes au Tchad. Le réalisateur va directement à l'essentiel en montrant comment ces dames se battent à travers des « liens sacrés » pour faire face à l'excision et à l'interdiction de l'avortement. Elles s'organisent dans la clandestinité pour trouver une solution à la restriction de leurs droits. Par exemple, une fausse exciseuse reçoit toutes les petites filles poussées par une société conservatrice à couper une partie de leur sexe. Aussi, à l'absence d'une structure légale et médicalisée qui s'occupe de l'avortement, un cabinet clandestin s'opère illégalement pour tirer d'affaire une partie des femmes engrossées à la suite d'un viol.

Au-delà de faire le portrait de ces braves héroïnes marginalisées, Mahamat Saleh Haroun fait une sorte de joli plaidoyer pour l'élargissement des droits des femmes à travers une dénonciation incisive de leur situation qu'elles vivent pourtant avec dignité et résilience. Sans jamais baisser les bras, ces dames essayent de s'adapter à un environnement hostile à leur épanouissement. Elles se battent pour vivre et exister comme il se doit dans un univers où le pouvoir des mâles dicte encore sa force et ses lois. Avec des plans persistants sur la mosquée, la voix du muezzin, les scènes de prières, le réalisateur insiste aussi sur le poids de la religion dans le quotidien des hommes et des femmes de ce pays. Ici, le « Lingui » se présente comme un signe d'espoir et de résistance.

Un sérieux candidat à l'Etalon d'or de Yennenga

Le long métrage s'ouvre par un gros plan sur Amina, personnage phare du film. Dans son petit atelier, la jeune dame doit travailler laborieusement tous les jours pour survivre. Elle extrait le fil de fer des pneus, matière à partir de laquelle elle fabrique des paniers qu'elle écoule sur le marché. C'est l'unique revenu qui lui permet d'entretenir sa fille de 15 ans, Maria, née d'une relation extra-conjugale. Abandonnée par son amant, bannie par sa famille, Amina a réussi pourtant à élever cet enfant dans la dignité et à l'inscrire à l'école. Mais son monde s'effondre le jour où Maria tombe enceinte à la suite d'un viol. L'auteur de ce crime est un voisin, le vieux Brahim qui fait la cour à Amina depuis de nombreuses années. Maria est exclue de l'école à cause de sa grossesse. Dans la société, tomber enceinte à son âge est synonyme de honte. Elle ne veut pas garder l'enfant et cherche à se faire avorter à tout prix, même si c'est interdit par l'Islam et les lois du pays. La jeune fille reçoit le soutien de sa maman. Celle-ci tente par tous les moyens de réunir la somme d'un million nécessaire pour payer les frais médicaux de cette opération. À force de foi et d'abnégation, elle finit par atteindre son objectif. Maria s'est faite avorter et elle est retournée à l'école. Sa mère a réussi à se venger, à coup de gourdin, du bourreau de sa fille. Ce film, tourné dans les faubourgs de Ndjamena, plonge au cœur des métropoles africaines. Avec des épures qui permettent de tâter justement la chaleur et les réalités du quotidien des habitants. « Lingui, les liens sacrés » faisait partie des six films africains en compétition lors de la dernière édition du Festival de Cannes. Il est vu comme un sérieux candidat à la conquête de l'Etalon d'or de cette 27ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco).

«CELEBRITIES DAYS » DU FESPACO

Des artistes sénégalais récompensés

Dans le cadre de la 27e édition du Festival panafricain de cinéma et de télévision de Ouagadougou (Fespaco), un hommage a été rendu à des artistes sénégalais et africains qui se sont distingués pour leur engagement dans la promotion de la culture et notamment du septième art du continent.

OUAGADOUGOU : Pour la troisième édition consécutive, le Festival panafricain de cinéma et de télévision de Ouagadougou (Fespaco) a tenu ses « Celebrities Days », dimanche 17 octobre, pour honorer des artistes dont le rôle a été déterminant pour la promotion de la culture du continent et particulièrement du septième art. Une soirée riche en couleurs, sons et lumière qui a vu la consécration des Sénégalais : Oumou Sy, Didier Awadi, Marième Niang et Germaine Acogny. Ils ont tous reçu des trophées pour avoir impulser des dynamiques culturelles et fait rêver leurs concitoyens d'Afrique. L'édition des « Celebrities Days » de cette année a été une occasion de remettre des trophées non seulement à des acteurs du cinéma, mais aussi à écrivains, des promoteurs d'évènements, des sportifs et des musiciens. La soirée s'est déroulée en présence de Dr Elise Foniyama Thiombiano, Ministre burkinabè de la Culture, du Tourisme et des Arts.

Styliste et costumière, Oumou Sy a profité de l'occasion pour présenter ses costumes réalisés pour « Hyènes » de Djibril Diop Mambéty. Elle n'a pas manqué de faire part de son « honneur » d'avoir reçu cette distinction. « J'accueille avec beaucoup de plaisir et d'émotion cette consécration. Le Burkina Faso et le Sénégal, c'est un seul et même pays. On a gagné beaucoup de prix ici au fil des années, mais pour décorer une costumière, c'est quand même pour la première fois », a-t-elle dit. Cette décoration est d'autant plus importante pour Oumou Sy que souvent les autres corps de métier du cinéma sont « moins considérés ».

Pour sa part, Marième Niang (Mère Diagne) de la série « Maitresse d'un hommage marié » a remercié le Fespaco pour cette distinction. Outre les artistes sénégalais, d'autres grands noms du monde culturel de l'Afrique ont reçu également des trophées, parmi ceux-ci le modéliste et styliste burkinabè, Pathe'O, l'artiste ivoirien du groupe Magic System, Salif Traoré dit As'alfo.

ACTRICE PRINCIPALE DU FILM BAMMUN NAFI

Aïcha Talla, un talent prometteur

Native de Matam, Aïcha Talla, 22 ans, incarne dans « Bammun Nafi » le personnage principal.

Regard lumineux, sourire mis en évidence, Aïcha Talla a ce physique frappant qu'on observe chez certains Peuls du Sahel. Cette sorte de charme naturel, mâtiné au talent, accroche forcément au cinéma. Légèrement habillée, c'est dans le hall de son hôtel où l'actrice a choisi de nous accueillir, en cette après-midi de lundi où une forte averse tombe sur Ouaga.

Quand Aïcha Talla jouait son premier rôle dans le septième art en 2018, elle n'avait que 19 ans. Un record de précocité pour cette fille née dans une des localités les moins dotées en infrastructures culturelles du Sénégal. Elle saisit sa chance quand le réalisateur avec qui elle partage la même ville s'est rapproché d'elle.

« Lorsque le réalisateur Mamadou Dia a senti que je pouvais assurer le rôle qu'il voulait me confier, il s'est naturellement rapproché de moi. Seulement, je n'étais sûre de participer au début, car je venais de décrocher mon bac et je devais aller à l'Université pour étudier », fait-elle remarquer d'une voix timide.

Finalement, son amour du cinéma va la convaincre de participer à ce projet de film. « J'ai remarqué que le scénario parlait de plusieurs sujets dont le mariage précoce. C'est un sujet qui m'intéresse profondément parce que j'ai perdu beaucoup de mes amies au cours de mon cursus scolaire. Pourtant, c'était de brillantes élèves », soutient l'étudiante en marketing et communication.

Chez Aïcha Talla, le cinéma est une passion qu'elle a cultivée depuis toute petite. Elle rejoint les troupes de théâtre de sa localité. « Je faisais partie des délégations du Festival national des arts et culture (Fesnac). J'y suis allée deux fois lors de l'édition de Louga et de Kolda pour représenter la région de Matam », fait-elle comprendre.

« Mes parents m'ont toujours soutenu dans ma passion. C'est pourquoi j'ai toujours eu cette confiance, ce sentiment que je ferai un jour quelque chose de grand », laisse-t-elle entendre. Même si « Bammun Nafi » a été la première expérience d'Aïcha Talla au cinéma, aujourd'hui, son rêve est d'aller le plus loin possible. Ibrahima BA