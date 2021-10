Ile Maurice: Propos choquants sur les handicapés - Nouvelles plaintes contre Rubina Seetharamdoo

L'habitante de St-Pierre s'en prend à nouveau aux handicapés. Hier, des travailleurs sociaux ont porté plainte contre l'internaute. Des plaintes auxquelles s'ajoute celle de la ministre de la Sécurité sociale.

Rubina Seetharamdoo refait parler d'elle. Après arrestation pour avoir réclamé l'exécution des handicapés à travers une vidéo sur Facebook, en juillet, l'habitante de St-Pierre a une nouvelle fois attaqué ces personnes sur les réseaux sociaux. Durant la soirée de mercredi, elle a cette fois qualifié les parents des enfants en situation de handicap de personnes qui vivent avec une malédiction.

Ces propos ont encore une fois choqué plus d'un. Et les réactions n'ont pas tardé sur les réseaux sociaux. Les internautes ont qualifié ces propos d'irrespectueux. Le travailleur social Ally Jookhun a été le premier a consigné une déposition contre Rubina Seetharamdoo pour incitation à la haine et propos incendiaires.

Il a été suivi par Ameegah Paul, présidente fondatrice de l'ONG VisioNew et trésorière et coordinatrice d'événements de l'Association pour la protection des droits des handicapés. Choquée et touchée par ces commentaires, Ameegah Paul a lancé un appel pour que d'autres citoyens rejoignent son combat. Elle est représentée par Me Shazad Mungroo. «Un ami m'a transmis la vidéo et j'étais choquée. Elle ne peut pas parler comme ça sur les personnes handicapées. Pas encore une fois. Je vais saisir les Casernes centrales en espérant qu'une meilleure justice soit faite», explique Ameegah Paul.

Elle a aussi obtenu le soutien de la députée du Parti travailliste Stéphanie Anquetil. Mais pas que. Le Deputy Speaker Zahid Nazurally était à ses côtés hier quand elle s'est rendue aux Casernes centrales pour porter plainte contre l'internaute. Le député de la majorité a réitéré son engagement personnel pour lutter contre ceux qui nuisent aux handicapés. «Mem 100 fwa zot pou ataké, 100 fwa nou pou défann drwa bann dimounn dan sa péi la. Mo met sa bann dimounn la an gard», a déclaré Zahid Nazurally à sa sortie des Casernes centrales.

Quatre jours en cellule

La ministre de la sécurité sociale, Fazila JeewaDaureeawoo, a aussi porté plainte contre Rubina Seetharamdoo. Elle a indiqué qu'un officier de son ministère a fait le nécessaire et suit le dossier de très près.

Au niveau de la police, l'inspecteur Shiva Coothen du Police Press Office a déclaré que l'internaute ne «va pas s'en sortir comme ça». «Nous avons enregistré à l'heure actuelle, trois plaintes. La première est venue hier soir (mercredi) au poste de police de Vallée-Pitot. L'enquête est en cours et définitivement elle ne va pas s'en sortir comme ça. Elle est déjà on bail sous certaines conditions. Nous allons étudier toutes les plaintes et bien sûr que la police agira.»

Pour rappel, le 2 juillet, Rubina Seetharamdoo avait été arrêtée et avait passé quatre jours en cellule policière. Quatre plaintes avaient été consignées contre elle suivant sa vidéo sur Facebook. Selon l'acte d'accusation, il lui était reproché d'avoir tenu des propos vexatoires et «causing annoyance» à l'encontre des personnes souffrant d'un handicap. Elle avait recouvré la liberté après avoir payé une caution de Rs 8 000 et signé une reconnaissance de dette de Rs 50 000.