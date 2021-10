Tunisie: Handisport - Le Comité paralympique tunisien à la recherche de nouveaux talents dans le centre socio-éducatif "Essanad"

Tunis — Dans une initiative visant à encourager davantage les catégories ayant des besoins spécifiques à pratiquer le sport et les activités physiques comme moyen d'intégration dans la vie publique, le Bureau exécutif du Comité national paralympique tunisien, accompagné des membres de la Direction technique, a visité le centre socio-éducatif "Essanad", à Sidi Thabet.

Cette visite a permis d'examiner les moyens de soutenir ce centre en termes d'équipements sportifs et de sélectionner quelques talents afin de leur permettre d'intégrer des associations sportives.

Le président du Comité national paralympique tunisien, Mohamed Mzoughi, a indiqué que cette visite s'inscrit dans le cadre de l'effort constant du comité pour prendre connaissance des conditions des centres d'encadrement des personnes handicapées, notamment en matière de pratique de l'activité sportive, en soutien aux efforts de l'État dans ce domaine.

Mzoughi a précisé que le comité a fourni au centre, au cours de cette visite, du matériel et des équipements sportifs dans un certain nombre de disciplines paralympiques telles que la boccia, le taekwondo, l'athlétisme et le para-badminton, ajoutant que la Direction Technique du comité, en coordination avec les fédérations nationales membres, sera chargée de sélectionner les jeunes talentueux pour les intégrer au sein des clubs tout en prenant en charge les frais d'inscription et d'assurance et en fournissant le matériel sportif nécessaire.

Il a expliqué qu'à cette occasion, une séance de travail s'est également tenue avec le directeur du centre, Nizar Selmi, pour discuter des moyens de développer les spécialités sportives paralympiques au centre et de soutenir les efforts des cadres techniques et éducatifs dans le développement des talents en vue de former des champions capables de briller.