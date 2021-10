Congo-Brazzaville: Musique - "Prophète", le nouveau single des Sozzy Mapassa

Après une année d'absence sur le marché du disque, Grâce et Gloire Balossa, plus connus sous le pseudonyme des Sozzy Mapassa, viennent de mettre sur le marché du disque un single intitulé "Prophète".

Le single est l'un des morceaux du prochain album de onze titres de Grâce et Gloire Balossa, intitulé « Immense », dans lequel ils ont essayé de mélanger plusieurs sonorités musicales. Véritable Afro pop, la chanson "Prophète" est une interpellation faite par les Sozzy Mapassa à la société suite au comportement néfaste des faux prophètes dans tous les sens. Cette chanson est disponible déjà sur You Tube, Amazone, bref sur toutes les plateformes légales de téléchargement. Elle est accompagnée d'un clip tourné avec quelques acteurs de cinéma du Congo Brazzaville.

« Nous sommes à deux dans ce titre et sommes aussi à l'origine de l'instrumental. Nous invitons le public congolais à la curiosité afin de découvrir les nouveaux artistes qui viennent avec un nouveau vent, avec les nouveaux thèmes dans le but de propulser la musique congolaise. Car notre vision c'est de représenter le pays au maximum et surtout de changer le regard négatif que les gens ont des artistes », ont déclaré les artistes jumeaux.

Les Sozzy Mapassa sont à leur troisième clip. Le premier était "Faut pas faire semblant", le deuxième, "Les gens". Dans ce titre, ils ont rendu hommage à l'artiste Master Mwana Congo qui a fait les beaux temps de la musique congolaise dans les années 1980 et que les jeunes semblent oublier. Et le troisième c'est l'actuelle chanson, "Prophète". « Nous faisons de la pop musique, une musique ouverte avec des sonorités africaines comme le soukouss. Nous faisons de la pop musique parce qu'à la base nous sommes des rappeurs. Mais nous avons aussi la capacité d'adaptation de faire d'autres musiques », ont-ils expliqué.

Quant à la promotion du single "Prophète", Grâce et Gloire Balossa dits les Sozzy Mapassa comptent faire le tour du pays en se produisant en show cases.

Que dire des Sozzy Mapassa ?

Nés dans la banlieue sud de Brazzaville, le 1er juillet 1996, les Sozzy Mapassa sont un duo de frères jumeaux congolais, auteurs compositeurs, interprètes, beatmakers et designers. Les mélomanes les assimilent aux P-Square congolais à l'instar des artistes jumeaux nigérians P-Square. Si les stars nigérianes Paul et Peter sont appelés P-Square, les jumeaux congolais Grâce et Gloire sont appelés G-Square. Ce n'est qu'après qu'ils ont pris officiellement le pseudonyme de Sozzy Mapassa.

A la base rappeurs, bien qu'influencés par la rumba congolaise en grande partie et le soukouss, les Sozzy Mapassa sont avant tout des grands auditeurs de musique dans toute sa diversité puisqu'ils seront étudiants en parcours Arts. Ils ne se fixent aucune limite et n'ont aucune frontière. Avec une forte capacité d'adaptation dans plusieurs styles musicaux, les deux frères se laissent transporter par l'inspiration, les mélodies ou les beats qui sont souvent créés par eux-mêmes. Après un long moment d'absence sur la scène, le duo a refait surface en 2020 avec l'annonce d'un projet EP qui sera finalement repoussé suite aux plans covid. Déterminés, les Sozzy Mapassa, non seulement s'apprêtent à finaliser leur EP qui s'appellera « Immense », mais viennent de mettre sur le marché du disque le single "Prophète", une chanson de l'EP « Immense ». Ce duo promet de l'immensité en 2022.