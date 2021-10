Sénégal: Formation et recherche - L'UCAD signe un accord de coopération avec la CDC

Dakar — L'université Cheikh-Anta-Diop (UCAD) de Dakar et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ont signé une convention de coopération en vue de la réalisation de projets communs dans les domaines de la formation et de la recherche, a constaté l'APS, vendredi, à Dakar.

"L'objectif de cette convention est de nouer un partenariat aux termes de laquelle l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar travaillera avec la CDC pour l'accompagner dans son programme de formation et de recherche. L'UCAD dispose de beaucoup d'expertise dans ces domaines stratégiques pour la CDC", a dit Ahmadou Aly Mbaye, le recteur de l'institution universitaire publique.

L'UCAD peut aider la Caisse des dépôts et consignations à mettre en œuvre des programmes en matière de finance, d'actionnariat et d'entrepreneuriat, a ajouté M. Mbaye lors de la signature de l'accord de coopération.

L'université va également aider à renforcer l'expertise dont dispose la CDC, a-t-il promis.

L'enseignement et la formation étant des domaines "centraux et importants", la Caisse des dépôts et consignations, en raison de sa mission d'assistance des politiques publiques, est appelée à y contribuer, selon son directeur général, Cheikh Ahmed Tidiane Ba.

"Nous considérons qu'en tant qu'accompagnateur des politiques publiques, nous avons (... ) l'obligation de venir vers l'UCAD et de travailler avec elle. Il se dégagera des perspectives très importantes dans cette convention en termes de formation et d'encadrement de notre personnel", a expliqué M. Ba.