Sénégal: Commune de Kanel - La candidature de Souleymane Nasser Niane actée par une coalition

Le maire sortant de Kanel Haymouth Daff a désormais un challenger à la mairie, qui est dans les rangs de l'Alliance pour la République (Apr). Il s'agit de Souleymane Nasser Niane, un adversaire dont la candidature portée par la Coalition Kanel Rendi Jabi a été rendue publique durant une assemblée générale, qui a fait suite à un grand meeting placé sous le sceau de l'unité, de la solidarité et de l'entente pour l'émergence de la commune de Kanel.

"Après réflexion et échanges sur la situation et les perspectives de la ville, nous plébiscitons la candidature du responsable politique, pour briguer la mairie de la ville. Cette proposition résulte de l'ancrage de l'homme dans la commune, dans ses valeurs mais aussi dans son profil professionnel, son parcours administratif très riche et ses compétences managériales et politiques", a déclaré Hassimou Bocoum, le porte-parole.

Avant de relever la situation de la commune qui, de son avis, est marquée par un processus de recul aux plans économique, social, éducatif, infrastructurel et culturel. Un résultat, selon lui, qui est à l'origine « des nombreuses régressions recueillies par rapport aux avancées naguère enregistrées ».

Pour lister les nombreux déficits constatés en matière d'infrastructures scolaires, sanitaires et socioculturelles, l'absence criarde en matière d'assainissement, d'éclairage public et le manque d'infrastructures sur les plans de la formation, de l'emploi et de l'employabilité des jeunes et des femmes. Entre autres causes, relève-t-il, qui motivent la coalition à soutenir la candidature du directeur de cabinet du ministre de la justice, pour « mettre fin aux clivages en promouvant une gouvernance vertueuse, transparente et inclusive, ainsi qu'un leadership fort à tous les niveaux afin de favoriser le rayonnement de la commune pour l'amener à retrouver son lustre d'antan ».

La coalition qui annonce la promotion d'une économie communale viable favorisant des emplois pour les jeunes et les femmes, déclare qu'avec Souleymane Nasser Niane, « il s'agira de travailler à l'avènement d'une commune de Tous, pour Tous et avec Tous ».

Cet à cet égard, qu'elle lance un appel aux citoyens de Kanel du Sénégal et de la diaspora à une synergie autour de la candidature de leur leader pour relever ensemble les défis sur la voie du développement, de la solidarité et l'unité qui garantissent la construction de la commune.