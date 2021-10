Afrique: Masa 2022 - Théâtral Espace Tiné représente le Congo

L'espace Tiné fait partie des soixante-dix-huit artistes et groupes artistiques en sélection officielle pour la 12e édition du Marché des arts du spectacle africain (Masa), qui se tiendra du 5 au 12 mars 2022, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sur le thème « Les industries culturelles et créatives : le défi des contenus ».

Sur 801 dossiers de candidatures examinés, 78 artistes et groupes artistiques de trente-deux pays sont sélectionnés pour la 12e édition du Masa. Ils sont repartis en trente-deux groupes artistiques en musique, neuf groupes en théâtre, quatorze groupes en danse patrimoniale, six groupes en humour, six en slam et lecture scénique, six en arts de cirque et de marionnette, cinq groupes en conte.

Avec plus de deux cent dix spectacles, ces artistes et groupes artistiques exprimeront leur génie sur la scène du palais de la culture de Treichville, à l'Institut français d'Abidjan et à l'institut Goeth de cocody.

Cadre de promotion, de rencontre, de formation, de diffusion, de distribution, de développement et de professionnalisation des arts du spectacle, le Masa œuvre pour la promotion culturelle africaine, tant sur le plan national et international. L'événement regroupera en une semaine des professionnels des médias, des experts de l'économie numérique, des opérateurs culturels et des professionnels de la scène. Les ateliers, tables rondes et forum sont aussi au programme pour les professionnels et les amateurs de la scène.

L'espace Tiné, créé en 2003 à Brazzaville, perpétue la tradition orale dans ses diverses expressions qui de nos jours disparaissent peu à peu. Il accorde la parole et laisse la place aux artistes de véhiculer des messages à travers des créations de spectacles autour du conte, des arts de cirque et de la marionnette, du théâtre, des récits. Cet espace garde pour ambition d'être un lieu d'expression culturelle diversifiée qui aide les artistes à retrouver leur passé, leurs racines pour mieux se projeter, penser demain. L'espace propose aussi une variété de richesses culturelles provenant des différents départements du Congo, d'autres pays d'Afrique et du reste du monde.

Face au manque d'école des arts de spectacle au Congo, il devient en 2015 le Centre de recherche et d'initiation aux arts de la parole et de langage afin de détecter les jeunes qui s'intéressent aux arts de la parole et du langage pour les former, les accompagner en vue d'une professionnalisation. Les objectifs fixés, quinze ans après sa création, sont de favoriser les échanges entre artistes autour de la parole et du langage, être une plateforme d'expression, de rencontres, d'échanges, de création et de diffusion ; être un lieu de formation et de perfectionnement aux métiers des arts de la parole et du langage.