Congo-Brazzaville: Santé maternelle et infantile - Les prestataires cliniques des CSI en formation.

Une formation des prestataires cliniques des Centres de santé intégrés (CSI ) sur la surveillance nutritionnelle des enfants de 0 à 6 ans a lieu du 22 au 23 octobre, à Pointe-Noire.

La session de formation s'inscrit dans le cadre du projet « Mama na mwana » et a pour but d'encourager et favoriser le suivi d'une croissance harmonieuse ainsi que d'une alimentation équilibrée de l'enfant de 0 à 6 ans, en prenant en compte les aliments qui sont localement disponibles, accessibles, abordables et durables dans le département de Pointe-Noire.

En effet, depuis septembre 2020, l'Association congolaise pour le bien-être familial (Acbef), en partenariat avec les organisations de la société civile ANEP, APPS, CABS, assure la mise en œuvre du projet "Mama na mwana" avec l'appui financier de l'Agence française de développement (AFD). Un projet qui a pour objectif général de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de la population en général et la protection des droits du couple mère-enfant en particulier.

« Au Congo, près d'un enfant sur six de moins de cinq ans, soit 16 % , présente une insuffisance pondérale modérée ou sévère et 3% sont classés comme ayant une insuffisance pondérale sévère. Par ailleurs, plus d'un quart des enfants (29%) accusent un retard de croissance modéré ou sont trop petits pour leur âge et 10 % son modérément émaciés ou trop maigres pour leur taille. Les enfants ayant une surcharge pondérale représentent 6% » a dit Paul Makouangou, président du comité de pilotage de la plateforme des OSC de santé de Pointe-Noire « Mama na mwana ».

« L'émaciation et le surpoids touchent plus particulièrement les enfants du département de Pointe-Noire. La proportion des enfants souffrant de surpoids dans ce département (17%) est plus que le double de la moyenne nationale (6%). Le contexte socioéconomique de ce département pourrait expliquer ces résultats », a-t-il ajouté.

Ainsi, pendant deux jours, les prestataires cliniques des CSI pilotes retenus vont renforcer les capacités sur la surveillance nutritionnelle à travers les enseignements qui seront dispensés par Boris Gicquel Moulene, nutritionniste- point focal nutrition à la direction départementale de la Santé de Pointe-Noire. Les exposés-débats, les échanges d'expérience, la démonstration et les jeux de rôle vont meubler cette formation.