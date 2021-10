Afrique de l'Ouest: Droits d'auteur - Le Burida et son homologue du Burkina Faso partagent leurs expériences

Une délégation du Bureau ivoirien du droit d'auteur (Burida) conduite par Karim Ouattara, le directeur général, a tenu une séance de travail, le 20 octobre, avec la direction générale et plusieurs services du Bureau burkinabè du droit d'auteur (Bbda) à Ouagadougou.

Cette séance entre dans le cadre du réchauffement des liens entre le Burida et les sociétés sœurs ainsi que du renforcement des capacités opérationnelles de l'organisme ivoirien, initiée par le directeur général du Burida. Qui était, le 14 octobre, au siège de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (Sacem), à Neuilly-sur-Seine en France.

La séance de travail à Ouagadougou a permis à la délégation du Burida de profiter des expériences du Bbda en matière, notamment, de politique de valorisation des œuvres tirées du patrimoine culturel traditionnel, de stratégie de collecte des relevés de programme ou d'exploitation, de politique culturelle et d'assistance sociale, de systèmes de contrôle des services et activités du Bbda et de constitution des statistiques sur les activités menées.

Quant au Bbda, il a présenté un grand intérêt pour les actions de modernisation du Burida, exposées par Karim Ouattara, en ce qui concerne, notamment, la digitalisation des principaux actes et procédures, la politique de contractualisation généralisée des utilisateurs aux fins de l'élargissement de l'assiette de perception et la politique qualité.

Une deuxième séance est prévue se tenir le 22 octobre et verra la participation effective de Harlette Badou N'Guessan, ministre ivoirien de la Culture et de l'Industrie des arts et du spectacle. Elle portera sur un partage d'expériences du Bbda au profit du Burida en matière de gestion des rémunérations pour copie privée, d'une part et pour reproduction par reprographie, d'autre part.

Le directeur de la maison des artistes ivoiriens séjourne à Ouagadougou dans le cadre de sa stratégie d'élargissement de l'assiette de recouvrement des ressources pour les artistes.