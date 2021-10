Cote d'Ivoire: Alliance Icc - L'appel à candidatures pour la 2e cohorte lancé

L'initiative Alliance Icc, initiée par l'Institut français de Côte d'Ivoire (Ifci), a pour objectif de fédérer une communauté solide d'entrepreneurs et de professionnels des industries créatives et culturelles en Côte d'Ivoire et à faciliter leur accès à des opportunités de développement.

Elle vise également à accompagner, sur une période de deux ans, les Pme à fort potentiel du secteur des Industries créatives et culturelles ivoiriennes. Dans la droite ligne de cette vision, l'appel à candidatures pour la 2e cohorte a été lancé le 5 octobre pour s'achever le 29 octobre via le lien: https://bit.ly/AllianceICCCohorte2.

Les candidatures sont ouvertes aux entrepreneurs âgés de 18 à 35 ans et cette cohorte cible les entrepreneurs évoluant particulièrement dans les secteurs de la musique, de la mode et design et l'édition.

Il faut noter que la cohorte 2 est lancée en partenariat avec l'ambassade de France et est mise en œuvre par Entrepreneurial solutions partners (Esp) et la fondation Entrafrica.