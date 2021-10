Cote d'Ivoire: Participation des femmes aux Assemblées élues - ONU Femmes veut rehausser le taux de participation féminine

Pour le responsable des Programmes de Onu Femmes, Doumbia Yacouba, les défis à relever pour la participation des femmes aux Assemblées élues restent encore énormes en Côte d'Ivoire, en dépit des initiatives menées.

Son institution entend alors rehausser le taux de participation de la gent féminine aux prises de décision. Doumbia Yacouba a fait la promesse, le mardi 19 octobre 2021. C'était à l'ouverture d'un atelier à Grand-Bassam.

« Les différentes statistiques liées à la participation des femmes à l'élection présidentielle de 2020 (0 candidate et 45,52% de votantes) et aux législatives de mars 2021 (13,35% de candidates titulaires ; 46,48% de votantes et 13,15% de femmes cibles) rappellent que la Côte d'Ivoire est encore très loin de la cible minimale de 30% de représentation féminine recommandée par Beijing aux postes de décision et bien en-dessous de la moyenne régionale de l'Afrique subsaharienne », a-t-il justifié.

C'est pourquoi le représentant de Onu Femmes exhorte toutes les institutions à redoubler d'efforts afin d'engager la Côte d'Ivoire dans un processus d'amélioration de la participation politique et électorale des femmes et des jeunes.

La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, était représentée par sa conseillère technique, Awa Sylla. Elle a fait savoir que la participation des hommes et des femmes dans le milieu politique s'inscrit dans la vision du gouvernement. Tout en saluant cet atelier organisé par Onu Femmes.

« L'inclusion de la femme au processus politique fait partie de la vision du Président Alassane Ouattara et fort heureusement cette idée est écrite dans la Constitution de novembre 2016. Où il est stipulé que tout doit être mis en œuvre pour la promotion et la participation des femmes et des hommes dans le processus électoral. Nous saluons donc les actions de Onu Femmes qui montrent des résultats satisfaisants », a-t-elle déclarée.

Plus de 27 expertes issues des différentes organisations ont pris part à cet atelier qui s'est tenu, du mardi 20 au mercredi 21 octobre 2021, à l'initiative de Onu Femmes.