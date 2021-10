Cote d'Ivoire: Santé - Un nouveau Centre hospitalier régional inauguré à Aboisso pour le bonheur des 800 000 habitants de la région du Sud-Comoé

Le Premier ministre Patrick Achi a inauguré, le jeudi 21 octobre 2021 à Aboisso, le nouveau Centre hospitalier régional (Chr) de la ville, un établissement flambant neuf doté d'équipements de dernière génération, au profit de 800 000 habitants de la région du Sud-Comoé.

Bâti sur 10 ha et comprenant 21 bâtiments, le coût des travaux de construction du Chr d'Aboisso s'élève à 30 milliards de FCfa.

« L'objectif du gouvernement est de rester le plus proche possible des populations, afin d'améliorer leurs conditions de vie. Le Chr que nous venons d'inaugurer est à votre service, populations du Sud-Comoé et des régions environnantes », a déclaré Patrick Achi.

Le Premier ministre a indiqué que le gouvernement prévoit pour les dix prochaines années, un investissement de plus de 1000 milliards de FCfa dans le secteur de la santé sur tout le territoire national, afin d'améliorer la qualité des services sur le plan sanitaire.

Il a souligné que la construction du Chr d'Aboisso fait partie d'un vaste programme sanitaire national de 850 milliards de FCfa portant sur la construction de 20 hôpitaux et la réhabilitation de 22 autres.

Patrick Achi a rendu hommage au personnel de santé pour leur professionnalisme, leur engagement, leur sacrifice et leur dévouement pour la population.

Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, a affirmé que le Chr d'Aboisso va traiter sept spécialités. Il s'agit de la consultation, l'hospitalisation, la chirurgie adulte et pédiatrique, la gynécologie, la réanimation adulte et pédiatrique et l'imagerie médicale.

Les travaux du Chr d'Aboisso ont été lancés en mai 2019 par feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly