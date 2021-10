Ile Maurice: Pourquoi Pravind Jugnauth multiplie les sorties

Le PM ne rate une occasion de se faire voir. Présentation du rapport du PRB, distribution de lopins de terre à des anciens employés des établissements sucriers ou encore pose de la première pour la construction d'un centre de santé, Pravind Jugnauth est partout. Quelles sont les raisons derrière ces sorties presque quotidiennes du PM?

Depuis le début de ce mois, le Premier ministre (PM), Pravind Jugnauth est l'invité principal des cérémonies pratiquement à tous les deux jours. Il éclipse les ministres, même si on tient compte que par exemple, la distribution des lopins de terrain à des anciens employés des établissements sucriers devait être plus une affaire du ministre de l'Agro-industrie. Ou encore celle pour marquer la journée du refus de la misère qui est plutôt une initiative de la ministre de la Sécurité sociale. Et c'est lui qui a volé la vedette au directeur du Pay Research Bureau quand il a rendu public le rapport.

Si dans le passé, un Premier ministre a toujours été présent à des cérémonies qu'on peut qualifier de moins importantes, on se demande néanmoins ce qui pousse Pravind Jugnauth à courir à travers le pays ces dernières semaines ? L'observateur politique, Jocelyn Chan Low, à qui nous avons posé la question, explique qu'il y a trois raisons principales à ces sorties du PM. «En cette période, l'opposition est totale- ment dispersée. Il y a le groupe de l'Espoir d'un côté et le PTr de l'autre côté. Durant cette période creuse pour l'opposition, Pravind Jugnauth et son gouvernement passent actuellement à une contre offensive pour répondre à leurs détracteurs politiques.»

L'autre raison est qu'on est à la veille de la rentrée parlementaire. «On sait très bien que le gouvernement et l'opposition seront sur un ring et le Premier ministre doit se concentrer sur ces matches et n'aura pas trop de temps à être sur le terrain. Donc une raison pour qu'il rencontre autant de Mauriciens et surtout passer des messages», soutient Jocelyn Chan Low.

La troisième raison évoquée est qu'à n'importe quel moment, les élections municipales pourraient avoir lieu. Donc, le MSM à travers Pravind Jugnauth essaie de prendre plusieurs longueurs d'avance sur ses adversaires.

Un parlementaire du MSM souligne, pour sa part, que l'opposition à travers des conférences de presse ou à travers les médias et des réseaux sociaux ne rate pas une seule occasion de critiquer le travail du gouvernement. «Tout ce que fait le gouvernement n'est pas bon pour l'opposition. Que ce soit pour les vaccins, la réouverture des frontières et toutes les facilités offertes pour les planteurs et travailleurs, le gouvernement subit les critiques. Donc, il doit y avoir une réplique de la part du gouvernement. Et par ses sorties, non seulement, Pravind Jugnauth veut donner la réplique à l'opposition mais il a l'occasion d'expliquer la vision de son gouvernement.»

Le parlementaire explique aussi que comme le PM sera pris à partir de la semaine prochaine avec les travaux parlementaires et aussi avec son départ à l'étranger, il profite actuellement pour répondre à des invitations. D'autant que suite aux restrictions sanitaires, Pravind Jugnauth et d'autres membres ont été forcés à être loin de la population.

Par contre, notre interlocuteur ne croit pas que c'est en raison d'une possible tenue des élections municipales que Pravind Jugnauth est présent sur le terrain. «Ces élections se tiennent dans les villes et Pravind Jugnauth se rend dans les villages également.»

Un «sermon» qui dérange

Pravind Jugnauth remettait, hier, à Rose-Belle, des contrats de location de terres à des sociétés coopératives. On a noté la présence du père Jocelyn Grégoire, qui a fait une apologie de la politique de Pravind Jugnauth, qui ressemblait carrément à un sermon qu'il ferait en chaire. Des propos passés presque in extenso au JT de la MBC mais peu appréciés par certains de ses confrères prêtres, nous dit une source proche de l'Église catholique.