Afrique de l'Ouest: BRVM - Léger repli de la capitalisation des actions en fin de semaine

Après plusieurs journées de hausse, la capitalisation boursière du marché des actions a terminé la séance de cotation de ce vendredi 22 octobre 2021 en léger repli de 9 millions de FCFA.

Cette capitalisation s'est, en effet, établie à 5713,667 milliards de FCFA contre 5713,676 milliards de FCFA la veille.

Celle des obligations a aussi enregistré une baisse de 397millions FCFA à 7094,240 milliards de FCFA contre 7094,637 de milliards FCFA la veille.

La valeur totale des transactions s'est située à 397,116 millions de FCFA contre 415,268 millions de FCFA la veille.

L'indice BRVM 10 a enregistré une baisse de 0,29% à 147,30 points contre 147,73 points la veille. Quant à l'indice BRVM Composite, il est stationnaire à 189,93 points.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Nestlé Côte d'Ivoire (plus 7,48% à 4 955 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (plus 7,46% à 6 700 FCFA), Sitab Côte d'Ivoire (plus 7,38% à 4 510 FCFA), BOA Mali (plus 6,67% à 1 600 FCFA) et Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 4,97% à 3 275 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Unilever Côte d'Ivoire (moins 7,14% à 4 550 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 5,59% à 1 605 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 3,94% à 610 FCFA), CFOA Côte d'Ivoire (moins 3,67% à 1 050 FCFA) et Setao Côte d'Ivoire (moins 2,70% à 720 FCFA).