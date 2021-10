Cote d'Ivoire: Coopération Nord-Sud - L'Oit et le gouvernement pour une action climatique favorisant l'emploi

Un atelier de briefing a été organisé par l'Organisation internationale du travail (Oit), le 21 octobre 2021, à l'hôtel Palm club (Cocody), dans le cadre de la mise en œuvre de l'axe de "renforcement des structures institutionnelles du dialogue social", un axe stratégique pour des fonctions vertes en Côte d'Ivoire.

« La dimension sociale de la transition écologique » est le projet sur lequel ont travaillé les experts du Bureau international du travail (Bit), de l'Organisation internationale du travail (Oit), des représentants du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, de celui de l'Environnement et du Développement durable, le patronat ivoirien, l'organisation des travailleurs, les humanismes, les Ong, etc.

Ces derniers ont soutenu que c'est le tout premier projet qui met en œuvre un soutien technique sous l'égide de l'initiative "Action climatique". Pour eux, c'est un axe stratégique pour des fonctions vertes en Côte d'Ivoire.

Au dire de Sophie De Conninck, spécialiste principale en droits de l'homme, représentant le directeur bureau-pays de l'Oit, Frédéric Lapeyre, l'économie ivoirienne a été caractérisée, pendant ces 10 dernières années, par une forte dynamique de croissance avec une moyenne de 8% par an depuis 2012. Cela a fait de la Côte d'Ivoire l'une des économies les plus dynamiques du continent.

« A côté de ces bonnes performances macroéconomiques, persistent cependant des disparités socio-économiques. Le taux d'emploi stagne autour de 55%. Le taux d'emploi des jeunes a diminué entre 2015 et 2019 où il s'élève à 32,8%. Près de 2,8 millions de la population en âge de travailler sont concernés par le chômage. Le secteur informel est le plus grand pourvoyeur d'emplois en fournissant 9 emplois sur 10 et il est caractérisé par la vulnérabilité et la précarité des emplois », a-t-elle déploré.

Parlant du défi majeur, elle a indiqué que la Côte d'Ivoire doit consolider son dynamisme économique avec un régime de croissance inclusive par la création d'emplois productifs, écologiquement durables et décents, en nombre suffisant pour endiguer le chômage et le sous-emploi.

Gagner la bataille contre le changement climatique tout en faisant progresser la justice sociale et en promouvant le travail décent nécessite plusieurs ingrédients, a-t-elle déclaré. Avant d'indiquer qu'il y a un besoin urgent de formation, de recyclage et de renforcement des capacités pour faire des jeunes et des femmes des agents du changement, afin de stimuler l'innovation et la création d'emplois verts.

Notons que ce projet stratégique se concentrera, selon l'Oit, sur trois bénéficiaires "pilotes", à savoir la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Sénégal. Aussi, des partages de connaissances se feront avec l'Algérie, le Ghana, le Maroc et le Niger.

Félicitant l'Oit pour son soutien et appui technique, les représentants des ministres ont soutenu que le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable, a élaboré, en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes, la stratégie nationale des emplois verts qui fera l'objet d'une présentation officielle d'ici le mois de novembre.