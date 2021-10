Cote d'Ivoire: 10e édition du concours national en droit international humanitaire

communiqué de presse

Le Comité international de la Croix-Rouge à Abidjan, organise la 10e édition du concours national en droit international humanitaire (DIH) en vue de renforcer les connaissances des étudiants en DIH et susciter un intérêt accru des acteurs du milieu académique pour l'enseignement et développement du DIH.

Thème : conflits armés Asymétriques et protection des civils

Le Concours national en Droit International Humanitaire (DIH), fait partie des moyens de diffusion du DIH au sein du milieu académique.

Le Concours national est un cadre ludique d'apprentissage théorique et pratique du DIH à l'intention des étudiants de 3e année ou plus, des établissements d'enseignement supérieur nationaux ayant l'étude du DIH dans leur programme de formation.

Il se déroule sous la forme d'une compétition au cours de laquelle les participants s'affrontent en équipe autour d'un cas pratique fictif en lien avec l'actualité.

Le cas pratique fictif met en scène des situations de violence évoluant vers un conflit armé au cours duquel des violations du Droit international humanitaire sont commises. Les auteurs présumés de ces violations font l'objet de poursuites devant une juridiction compétente.

Les participants sont appelés à incarner face à un jury, le rôle d'acteurs d'une crise humanitaire évolutive (par exemple journalistes, membres d'organisations humanitaires, militaires, conseillers juridiques du gouvernement, etc.) dans une situation fictive déterminée. À l'issue des phases éliminatoires et d'une demi-finale, les deux meilleures équipes de la compétition s'opposeront dans un procès fictif. Une équipe sera désignée lauréate.

Objectifs Général

Le Concours national a pour objectif de sensibiliser les acteurs du milieu académique aux questions de DIH et créer un environnement favorable à la bonne exécution des missions des organisations humanitaires telles que le CICR.

Objectifs spécifiques

susciter un intérêt accru pour l'enseignement du DIH dans les milieux universitaires et soutenir cet enseignement sur le plan national ;

étendre et consolider les connaissances des étudiants en matière de DIH et susciter chez eux, un intérêt pour la recherche en DIH;

mieux faire connaître les missions et les activités des entités du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge et de ses partenaires.

Dates et lieu

La 10e édition du concours national aura lieu dans la période du 16 au 19 novembre 2021 dans un hôtel à Abidjan.

Les participants

Les participants composent des équipes de trois (3) membres. Ces candidats seront sélectionnés par leurs établissements respectifs conformément aux critères précisés dans le règlement général du concours. Pour cette 10e édition au total, 12 équipes candidates sont attendues.

Déroulement des épreuves

Le concours se déroule en trois phases :

Les épreuves éliminatoires constituées essentiellement de jeux de rôles par équipe devant un jury sur le même cas pratique. Les quatre meilleures équipes se qualifieront pour la demi-finale.

La Demi-finale est prévue dans cette 10e édition du concours national et opposera les quatre meilleures équipes de la Compétition dans un débat sur un sujet pertinent du DIH ou d'action humanitaire.

La finale permettra aux deux équipes retenues de plaider dans le rôle de l'accusation ou de défense devant un jury représentant une Cour.

Les jurys : constitués d'employés et de certains interlocuteurs ou partenaires du CICR, le jury sera chargé d'évaluer et de départager les équipes concurrentes sur la base d'une série de critères d'évaluation prédéterminés. Le jury doit aussi se prendre au jeu en s'appropriant au mieux le cas pratique et le rôle à lui attribuer. Les jurys attribuent les notes aux équipes en toute indépendance.

Les Prix

Le prix de la meilleure équipe : 3 trophées individuels ; 3 ordinateurs portables polyvalents & multimédia avec l'application DIH ; 3 Bons d'achat, des publications et ouvrages CICR.

Le prix de la deuxième équipe : 3 trophées individuels, 3 Smartphones ouvrages CICR.

Le Prix de la meilleure plaidoirie : 1 trophée individuel, 1 Power-Bank, des publications et ouvrages CICR

Règlement de la 10e Édition du concours national en droit international humanitaire

Renseignements complémentaires

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)

Délégation régionale d'Abidjan

Rue J47, Lot n°2261 - II Plateaux, 01 BP 459 Abidjan 01, Côte d'Ivoire

T +225 22 40 00 70.