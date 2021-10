Sénégal: La durabilité de la pêche passe par une gestion transparente du secteur, selon un acteur

La durabilité de la pêche passe nécessairement par une gestion transparente de ce secteur, a indiqué vendredi le président de l'Association des communicateurs en pêche des radios communautaires et généralistes du Sénégal (ACPRCG), Omar Diaw.

"Une pêche responsable et durable passe nécessairement par la transparence dans la gestion du secteur des pêches", a-t-il notamment dit.

M. Diaw s'exprimait, à Warang, dans le département de Mbour, au démarrage des travaux d'un atelier de sensibilisation sur le standard international de l'initiative pour la transparence dans la pêche (FITI) et sur la bonne gouvernance en perspectives du Conseil présidentiel à venir.

Cette activité destinée aux membres de l'ACPRCG, permettra, pendant deux jours, de réfléchir sur les stratégies pouvant être mises en place pour parvenir à une pêche responsable et durable qui, selon Omar Diaw, passe nécessairement par une bonne gouvernance indispensable pour aboutir à une transparence dans la gestion du secteur des pêches.

"Nous professionnels des médias engagés aux côtés des acteurs de la pêche et des communautés côtières sommes très convaincus que le secteur des pêches, s'il est géré en toute transparence, peut valoir à notre pays des lendemains meilleurs", a fait valoir le président de l'ACPRCG.

Selon lui, le thème de l'atelier trouve sa pertinence dans le fait que la pêche maritime sénégalaise, qui participe "considérablement" à l'équilibre de la balance commerciale de l'économie nationale, constitue un "secteur hautement stratégique" au regard de sa contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la création de richesses et la lutte contre la pauvreté.

"Force est de constater pour reconnaître que ce secteur, malgré son importance, reste confronté à divers problèmes liés notamment à une baisse drastique des rendements, entre autres contraintes qui n'épargnent aucune partie prenante", a relevé Omar Diaw.

Il estime que cet atelier organisé grâce à l'appui toujours constant du Partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine (PRCM), du soutien de la FiTI et de l'accompagnement sans faille toujours renouvelé de la Confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale (CAOPA) et de l'Administration des pêches, va leur permettre d'être mieux outillés sur les véritables enjeux de ce secteur.

"Récemment, avec la problématique de délivrance de nouvelles licences de pêche industrielle à des navires étrangers dans un contexte de rareté des ressources halieutiques principalement exploitées au Sénégal, certaines organisations ont compris que les membres de l'ACPRCG et les acteurs à la base doivent être accompagnés à mieux appréhender les enjeux de la transparence des pêches au Sénégal et connaître davantage les mécanismes et avantages de la FiTI", a fait noter Diaw.

Il pense que cette rencontre qui devrait leur permettre de "contribuer plus efficacement" aux actions de sensibilisation, de plaidoyer et de communication pour la finalisation des étapes d'adhésion du Sénégal à la FiTI, notamment durant le prochain Conseil présidentiel sur la pêche et lors de la prochaine tournée nationale de sensibilisation que nous avons prévue dans notre plan d'action stratégique triennal 2021-2023.