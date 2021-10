Sénégal: La FiTI, une opportunité pour vulgariser les efforts de l'Etat pour le développement de la pêche

L'initiative pour la transparence dans la pêche (FiTI) est une opportunité du Sénégal pour vulgariser les efforts consentis par l'Etat pour le développement de la pêche, a affirmé vendredi le chef du service départemental des pêches et de la surveillance de Mbour, Alioune Mbaye.

"A l'image de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), la FiTI est une opportunité du Sénégal pour vulgariser les efforts consentis par l'Etat pour le développement de la pêche des décennies", a-t-il notamment souligné.

M. Mbaye présidait, à Warang, au nom du ministre des Pêches et de l'Economie maritime, le démarrage des travaux d'un atelier de sensibilisation destinés aux membres de l'Association des communicateurs en pêche des radios communautaires et généralistes (ACPRCG).

"La FiTI permet aujourd'hui de fournir au public des informations accessibles, compréhensibles et fiables sur le secteur, en allant des textes et règlements aux statistiques et les emplois, en passant par le registre des navires de pêche, les subventions, etc.", a poursuivi Alioune Mbaye.

Il soutient que l'adhésion du Sénégal à la FiTI, dans une approche inclusive, toutes les parties prenantes seront représentées dans le groupe tripartite.

La rencontre de deux jours à laquelle prend part la Confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale (CAOPA), la FiTI, est organisée par le Partenariat régional pour la conservation de la la zone côtière et marine (PRCM).

"Au Sénégal, la bonne gouvernance dans la gestion des pêches ne devrait pas poser de problème eu égard à l'importance du secteur qui contribue à la stabilité sociale et économique mais aussi à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations", a insisté, de son côté, Gaoussou Guèye, président de la CAOPA.

M. Guèye se désole de constater que les femmes transformatrices ne peuvent plus exercer leur métier, parce que le pêcheur qui devait emmener le poisson n'a plus les moyens d'aller jusqu'aux zones de pêche, ce qui fait que le consommateur ne peut plus accéder aux ressources halieutiques.

"Le manque d'information sur la flotte industrielle et sur le nombre réel d'embarcations dans la pêche artisanale, ainsi que le nombre exact de pécheurs et autres professionnels du secteur des pêches renseignent suffisamment sur l'absence notoire de transparence", a-t-il déploré.

"Récemment, avec la problématique de délivrance de nouvelles licences de pêche industrielle à des navires étrangers dans un contexte de rareté des ressources halieutiques principalement exploitées au Sénégal, certaines organisations ont compris que les membres de l'ACPRCG et les acteurs à la base doivent être accompagnés à mieux appréhender les enjeux de la transparence des pêches au Sénégal et connaître davantage les mécanismes et avantages de la FiTI", a fait noter, pour sa part, Omar Diaw, président de l'ACPRCG.

Il pense que cet atelier devrait permettre aux membres de son association de pouvoir "contribuer plus efficacement" aux actions de sensibilisation, de plaidoyer et de communication pour la finalisation des étapes d'adhésion du Sénégal à la FiTI, notamment durant le prochain Conseil présidentiel sur la pêche et lors de la prochaine tournée nationale de sensibilisation prévue dans le plan d'action stratégique triennal 2021-2023 de l'ACPRCG.