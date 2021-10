Togo: La Mairie vient en appui aux CDQ

Les autorités locales et chefs traditionnels de la commune de Golfe 1, se sont réunis ce vendredi 22 octobre à Lomé pour une rencontre d'information et d'échanges sur le projet de " salubrité, d'hygiène et de promotion des valeurs citoyennes" initié par le maire Gomado Koamy Gbloèkpo Joseph en vue d'offrir un cadre de vie saine à la population. Cependant chaque quartier a bénéficié d'un appui financier de 400 000 FCFA.

Ce projet sera conduit par les communautés suivant une approche participative et inclusive impliquant les chefs traditionnels, CDQ et CVD, la société civile avec l'appui technique des services de la commune.

Deux moyens seront donc privilégiés notamment les formations et les sensibilisations pour changer les mentalités et offrir un cadre de vie saine aux populations.

Améliorer le cadre de vie des populations des 36 quartiers est l'une des préoccupations des autorités de la commune Golfe 1. Néanmoins l'assainissement dans la commune est confrontée à une insuffisance et au mauvais entretien des infrastructures auxquels s'ajoutent l'insouciance et l'incivisme d'une partie de la population. Aux grands maux, les grands remèdes ; Pour remédier à ce problème, la mairie de Golfe 1 a initié ce projet afin de lutter contre le désordre urbain et de promouvoir les valeurs citoyennes.

Pour la clarification, le Secrétaire général de la commune de Golfe 1, Akitsi Dosseh, représentant le maire Gomado absent à cette rencontre, s'est prononcé.

« Le projet est l'initiative du maire, qui dans le rôle que joue la communauté notamment la chefferie et le comité de développement, veut les impliquer dans le cadre d'une campagne de sensibilisation et d'information des populations qui s'adonnent à des comportements inciviques et parfois punissables par la loi. Il s'agit d'amener la population la population à changer de comportement en matière de salubrité, d'hygiène, de civisme et de comportements citoyens et de civisme fiscal. C'est voulu par le maire et l'Executif avec l'autorisation du conseil, que l'équipe de sensibilisation soit constitué de façon andogène c'est à dire que les CDQ et les leaders d'opinion du quartier seront préalablement formés pour porter le message à l'endroit des populations des 36 quartiers de la commune Golfe 1 », a t-il clarifié.

Et d'ajouter « L'autre aspect qui est très important c'est le respect dû aux chefs et aux autorités , il n'est pas bon de porter des injures et d'adopter des comportements arrogants envers le chef, c'est la main qui se soumet, qui reçoit du chef ».

Selon le Secrétaire Général de la commune, les CDQ dans leur programme et plan d' action, ont le devoir à ce que la population adhére à leur projet de développement. Le chèque de 400 000 FCFA remis à chaque CDQ, est juste un appui pour les accompagner à couvrir certaines charges dans la mise en œuvre de ce projet,

Le chef Canton de Bè, Aklassou Adela Louis Mawuko IV se dit satisfait de ce que ce projet surtout qu'ils sont en plein pied dans la décentralisation, vient répondre à leurs doléances formulées souvent à la Mairie lors de leurs diverses rencontres. Pour lui, c'est le lieu de multiplier les efforts pour arriver aux résultats escomptés.