Algérie: Tamanrasset - Numériser l'activité touristique et valoriser la destination Algérie

Tamanrasset — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hammadi, a appelé, vendredi à Tamanrasset, à numériser l'activité touristique et à valoriser la destination touristique algérienne.

S'exprimant lors de la visite d'une exposition à la Maison de l'artisanat, le ministre a mis l'accent sur la nécessité de numériser l'activité touristique, de préserver la richesse culturelle et de diversifier les produits de l'artisanat, de sorte à attirer le plus de touristes et valoriser l'image de l'Algérie comme destination touristique par excellence.

Il a assuré également de la poursuite de l'accompagnement des artisans, par la formation notamment, en mettant l'accent aussi sur la mise en place d'espaces pour la commercialisation des articles de l'artisanat traditionnel.

M.Hammadi a évoqué, en outre, la question de la tannerie du cuir, mettant en avant, à ce titre, la coopération avec le Brésil dans le développement de cette activité, à l'image du partenariat établi déjà avec ce pays dans le domaine de la gemmologie et de la taille des pierres précieuses.

Sur un autre volet, le ministre a insisté sur la promotion du tourisme intérieur, en réunissant les conditions nécessaires à son développement, en plus de valoriser la destination touristique algérienne pour attirer le touriste étranger.

M.Hammadi a appelé, dans le même contexte, les responsables de la Chambre locale du Tourisme et de l'Artisanat à conclure des partenariats avec ses homologues à travers différentes wilayas du pays en vue de la fourniture de la matière première nécessaire à l'activité des artisans locaux.

Visitant l'école pilote de gemmologie de Tamanrasset, le ministre a appelé à l'élaboration d'une étude économique du marché des pierres précieuses, ainsi qu'à la formation qui doit, a-t-il souligné, s'adapter aux critères de commercialisation et contribuer à dégager des revenus et créer de la richesse.

Sur site, des explications ont été fournies à la délégation ministérielle sur cette école pilote qui a permis, avec la contribution de la partie brésilienne, à la formation de 81 formateurs issus de 18 wilayas, chargés à leur tour d'entamer la formation des artisans de différentes régions du pays.

Au moins 193 artisans, répartis sur 46 sections, ont été ainsi formés à ce jour dans différents domaines de l'activité de gemmologie et de taille des pierres précieuses et semi-précieuses (taille, fonte, design, forge artisanale, etc).

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a procédé, par ailleurs, à la réouverture de l'hôtel "Tahat" de Tamanrasset, d'une capacité de 250 lits. L'hôtel avait bénéficié d'une opération de réhabilitation.

M.Hammadi clôture la première journée de sa visite de travail avec les tour-opérateurs locaux, et poursuivra sa tournée de travail samedi par la visite de sites touristiques et annoncera le lancement officiel de la saison du tourisme saharien.