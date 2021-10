Algérie: Radio régionale de Tlemcen, modèle d'un service d'information de proximité

Tlemcen — La radio régionale de Tlemcen est considérée, par les spécialistes de l'information, comme un véritable modèle du service médiatique de proximité reflétant à travers une palette de programmes diversifiés proposés aux auditeurs.

L'encadrement et les professionnels de ce média veillent à ouvrir les différentes tribunes émises sur les ondes aux citoyens pour faire part de leurs préoccupations et répondre à leurs goûts.

Cet établissement public veille à contribuer à répondre aux attentes et besoins des auditeurs à travers une grille de programmes diversifiés traitant, entre autres, de sujets sociaux, culturels, artistiques, économiques et autres. "Nous adoptons un style abordable pour tous. Nous utilisons même le parler local tlemcenien dans certaines émissions pour se rapprocher de l'auditeur, surtout les personnes âgées", a souligné le directeur de cette radio, Aïssa Benhachem, à l'occasion de la journée nationale de la presse.

Pour lui, la radio offre une excellente opportunité à ses professionnels pour promouvoir et développer un média de proximité objectif. Il a relevé un esprit de compétition saine parmi les professionnels de la radio. "Chacun fait preuve d'esprit d'initiative dans l'élaboration des programmes et la diversification de contenus et des sources pour obtenir la matière à traiter", ajoute-t-il.

Le même responsable a relevé que les journalistes, les animateurs et les réalisateurs participent tous à l'enrichissement des contenus. "Nous prenons en considération les avis et suggestions des auditeurs et nous œuvrons à les concrétiser dans les programmes de notre grille", précise-t-il.

Les auditeurs de plus en plus nombreux

Par ailleurs, Aïssa Benhachem a souligné que le nombre des auditeurs "augmente d'année en année", en raison de l'intérêt et de l'attention que porte le citoyen aux affaires locales, aux débats, à l'information et autres émissions variées répondant aux goûts et attentes aussi bien des seniors que des jeunes.

Radio Tlemcen tire notamment son succès du caractère social et éducatif de ses émissions suscitant l'intérêt des auditeurs pour les programmes traitant des questions familiales, de la prise en charge de l'éducation des enfants et de la santé des femmes. Des programmes tels que "la famille et la société", "sujets pédagogiques" s'intéressant à tout ce qui est utile à l'élève et aux parents, ou encore "Rahat El Bel" (conscience tranquille) et "Parles et ouvre ton cœur", ces deux derniers sont présentés par une psychologue, connaissent un franc succès.

Les émissions religieuses sont aussi très suivies par les auditeurs de cette radio, à l'instar de "Riyad Thabitines", "Ahssan El Fatawi", tout comme celles consacrées au développement local et les enquêtes et débats ouverts sur des sujets d'actualité.

La célébration de la journée nationale de la presse chaque 22 octobre est une opportunité pour le staff et les personnels de cette radio pour évaluer les étapes franchies et fixer les challenges à relever dans un paysage médiatique en plein mutation, a estimé le directeur.