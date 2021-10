Algérie: Annonce depuis Laghouat de la reprise des activités dans les piscines

Laghouat — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrazak Sebgag, a annoncé, vendredi depuis Laghouat, la reprise des activités liées aux piscines à travers le territoire national, après un gel de plus de 18 mois en raison de la pandémie de Covid-19.

S'exprimant lors d'une visite de travail dans cette wilaya, le ministre a affirmé que ses services ont obtenu le feu vert des services sanitaires compétents pour la reprise des activités liées aux piscines, dans le respect des mesures de prévention sanitaire, dont l'obligation de la carte de vaccination pour les adhérents des clubs et associations de sports en bassins de natation à travers l'ensemble du pays.

Auparavant, M.Sebgag a procédé à la mise en service d'une salle omnisports à Ksar El-Hirane (45 km au Sud de Laghouat), un projet d'un coût de 215 millions DA, dont 179 millions DA pour l'étude et la réalisation et le reste pour l'équipement.

Cette installation sportive englobe une aire de jeu, deux vestiaires, une salle pour les arbitres, une salle de musculation et une autre pour les arts martiaux, en plus de bureaux administratifs et d'un magasin, selon les explications fournies.

Dans la commune de Ksar El-Hirane, le ministre a également inspecté le projet d'une piscine semi-olympique inscrite en 2012 et qui avait été touché en 2013 par une mesure de gel pour des considérations de rationalisation des dépenses. Le projet avait alors consommé 11% de son financement et atteint un taux d'avancement de 12% de ses travaux.

Le ministre a assuré, à son sujet, que la possibilité du dégel de ce projet sera étudiée pour éventuellement sa relance dans de brefs délais.

Au terme de la première journée de sa visite de travail dans la wilaya, M.Sebgag a tenu à Ksar El-HIrane une séance de travail avec les représentants des clubs et associations sportives locales, qui lui ont soulevé notamment la question de la réalisation d'un nouveau stade de football pour soulager l'unique stade existant actuellement dans cette commune qui compte quatre (4) clubs évoluant dans différentes divisions.

Une question qui sera également étudiée prochainement, a-t-il rassuré.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports poursuivra samedi sa visite de travail dans la wilaya par la visite d'expositions sur les activités des clubs et associations locales, et annoncera le lancement officiel de la saison de scoutisme 2021-2022.