Algérie: La vie citoyenne, au centre d'intérêt de la Presse-papier au Sud

Ouargla — Les questions relatives aux préoccupations des citoyens et leurs aspirations sont au centre d'intérêt des nouveaux quotidiens indépendants du Sud du pays, qui s'occupent de plus en plus de la promotion de l'information de proximité, ont indiqué jeudi des professionnels locaux de la presse papier.

Parmi ces tabloïds en langue arabe ayant trouvé ces dernières années leur place dans l'espace médiatique de certaines wilayas du Sud, à l'instar d'Ouargla, Touggourt, El-Oued, Illizi et Djanet, figure "Sada El-Djanoud" (l'Echo du Sud), un titre nouveau spécialisé dans l'information générale.

Paru l'an dernier, Sada El-Djanoub, selon sa rédactrice en chef Souad Zahia, est un nouveau support médiatique qui fonctionne avec un staff composé de jeunes, qui s'attèle à développer un projet ambitieux visant à assurer un produit médiatique de qualité au diapason des attentes de la population locale et des perspectives de développement de la région, en plus de faire connaitre la diversité et la richesse de cette région du pays qui n'a pas encore, estime-t-elle, bénéficié de la couverture médiatique qu'elle mérite.

Elle a insisté, en outre, sur le respect des normes de la pratique journalistique professionnelle et de sa crédibilité face aux fausses informations qui circulent à grande échelle sur les réseaux sociaux.

De son côté, Salem El-Habib, directeur du "quotidien Tassili" basé à Djanet, a lui aussi mis l'accent sur le respect de la déontologie professionnelle pour avoir un bon média de proximité.

Un média, qui, dit-il, présente un potentiel de ciblage géographique, en dépit des difficultés liées à la distribution des journaux et publications périodiques, dans les wilayas de l'extrême Sud, en rappelant que la presse papier a été fortement affectée par la crise conjoncturelle liée au Coronavirus (Covid-19).

Créer un lien fort entre l'administration et le citoyen

Pour sa part, Mesbah Guediri, directeur de deux quotidiens indépendants, à savoir "El-Tenmia" (Le développement) et "El-Qaid-News" (Leader-News) diffusés depuis la wilaya d'El-Oued, a souligné l'importance de créer un lien fort entre l'administration et les citoyens, dans les zones d'ombre notamment, et de suivre le rythme de la presse numérique par rapport à la presse papier, en considérant qu'il s'agit de "deux droites parallèles permettant d'assurer un bon service public médiatique".

Des professionnels de la presse papier, approchés par l'APS, ont estimé que la prise en charge des contraintes de transport qui représentent un challenge de taille pour eux et greffe lourdement leurs budgets au niveau de cette région saharienne, caractérisé par de vastes et éparses étendues, en plus des difficultés économiques et financières concernant la publicité publique, l'amélioration des conditions socioprofessionnelles des journalistes et correspondants, et la mise en place d'un programme de formation continue, sont d'autres enjeux pouvant avoir un impact important sur la qualité et la continuité de pratique journalistique dans le Sud du