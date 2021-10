Sénégal: Des équipements sanitaires remis à l'hôpital psychiatrique de Thiaroye

Thiaroye — Le centre l'hospitalier national psychiatrique de Thiaroye (banlieue de Dakar) a reçu vendredi, du matériel et des équipements d'une valeur de 10 millions de francs CFA, un don de Ecobank, dans le cadre de sa campagne triennale pour une meilleure santé, a constaté l'APS.

La cérémonie de remise du don a été présidée par Marcel Mbaye Thiaw, sous-préfet de Thiaroye dans l'enceinte de l'hôpital, en présence de divers acteurs du secteur de la santé et des partenaires.

"Votre engagement à nos côtés, par ce geste, constitue une réponse appropriée au regard des conséquences néfastes de la pandémie à Covid-19 sur les ressources financières déjà limitées de la structure", a réagi Samba Guèye, le directeur du centre l'hospitalier national psychiatrique de Thiaroye.

"Avec une moyenne annuelle de plus de 25 000 consultations, plus de 1200 hospitalisations ces 3 dernières années, l'hôpital s'oriente résolument vers une politique de diversification de son offre de soins et qui demande un accompagnement de toute bonne volonté", a-t-il ajouté.

Il a magnifié la clairvoyance avec laquelle cette structure bancaire a fait de la prise en charge des maladies non transmissibles son cheval de bataille.

Pour sa part, Sokhna Nafissatou Touré Thiam, représentante de Ecobank, a indiqué que sa structure s'est investie ces dernières années dans l'éducation des jeunes en Afrique (2013), la prévention et le contrôle du paludisme (2014).

Selon elle, la banque a développé en 2015 un programme "chaque enfant africain mérite un avenir meilleur : éducation aux technologies de l'information et de la communication".

Elle a ajouté que l'établissement s'est intéressé en 2016 à l'amélioration de la santé maternelle, en 2017, à la gestion de l'eau potable avant de se consacrer en 2018 aux orphelinats.

"A partir de 2019, nous avons démarré un programme triennal de lutte contre les maladies non transmissibles. Ces deux dernières années, nous avons mis l'accent sur la lutte contre le cancer et le diabète entre autres", a expliqué Mme Thiam.

"La Journée Ecobank 2021 est donc le point culminant de la dernière année de cette campagne, sous le thème +Santé mentale, il est temps d'en parler et d'agir+. Nous savons que les personnes fragiles sont vulnérables à la stigmatisation et à la discrimination souvent fondées sur des croyances inexactes et des reproches", a-t-elle expliqué.