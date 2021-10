Sénégal: Plaidoyer pour un journalisme sensible au handicap

Dakar — Le président de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées (FSAPH) estime qu'il est urgent de promouvoir un journalisme sensible au handicap pour appuyer la production et la diffusion de contenus favorables au respect des droits des personnes handicapées.

"On briserait ainsi les barrières à la participation à la vie politique et citoyenne et la perception des personnes handicapées dans la société", a estimé Yatma Fall, à l'ouverture vendredi d'une rencontre sur la participation politique et citoyenne des personnes handicapées.

A cet égard, il a rappelé que "la FSAPH n'a de cesse de renforcer les journalistes sur les différentes thématiques de l'inclusion, du traitement médiatique sensible au handicap, entre autres".

L'idée pour la Fédération est "d'avoir l'appui des journalistes face aux enjeux de l'inclusion sociale des personnes handicapées et des objectifs de développement durable en perspective des élections locales".

Yatma Fall estime que les journalistes formés à l'inclusion doivent pouvoir prendre en charge les besoins spécifiques des personnes handicapées dans les médias, surtout à l'approche des élections locales, en veillant particulièrement au respect des dispositions contenues dans le code électoral.

"La communication et les plaidoyers constituent deux composantes transversales que le projet de participation politique et citoyenne aborde dans toutes ses phases afin d'aboutir à un changement de mentalités, des attitudes et des comportements qui entravent la participation active des personnes vivant avec un handicap", a-t-il expliqué.

Il affirme que "malgré les lois votées, les stratégies et les mécanismes de mise en œuvre ainsi que les engagements pris par le Sénégal, tant au niveau régional qu'international, il ressort que la participation politique des personnes handicapées est faible tant en tant qu'électrices, observatrices et candidates qu'en termes de nomination".

"Face à toutes ces faiblesses observées et en tant qu'agents de développement, éducateurs et faiseurs d'opinions, les journalistes doivent s'approprier tous les mécanismes et connaître les obstacles à la participation politique et citoyenne des PH", a dit Yatma Fall.

Il s'agit aussi de "garantir la présence des personnes handicapées sur les listes électorales à des positions éligibles", a-t-il ajouté.

Il a rappelé que les personnes vivant avec un handicap représentent 15,5% de la population pour un effectif de près de trois millions. Mais si 78% d'entre elles accomplissent leur devoir citoyen, ils ne sont 14% à être actifs dans les partis politiques et 3% à être investis sur les listes mais à des positions éligibles.

Le secrétaire général de la Fédération, Moussa Thiaré, a donné l'exemple du code électoral qui ne contenait jusqu'en 2010 qu'une seule disposition relative à la participation des personnes handicapées (L80).

Mais, il signale que les recommandations formulées dans le cadre d'un rapport ont permis de faire figurer sept autres dans le nouveau code électoral.

Priorité est ainsi donnée à la personne handicapée qui bénéficie aussi d'une assistance pour pouvoir voter. En plus, l'accès au bureau de vote doit être facilité pour tous les types de handicap.

Il estime que "la loi d'orientation sociale et d'égalité des chances doit être respectée en levant tous les obstacles à la bonne participation des personnes handicapées".

Sa conviction est que les journalistes doivent "connaître les dispositions de cette loi pour informer sur son effectivité afin de garantir une bonne participation citoyenne des personnes handicapées".

En vue des prochaines locales, la FSAPH veut mettre en place un bureau test accessible à tous les types de handicap à Pikine avec tous les éléments garantissant une bonne participation des personnes handicapées.

Ce bureau inclusif sera doté d'un bulletin en braille pour les candidats et d'une paire de lunettes intelligentes pour permettre aux personnes handicapées de voter sans assistance afin de préserver le secret des urnes, a-t-il expliqué.

L'idée est de montrer à l'Etat qu'il est possible d'avoir "au moins un bureau inclusif" dans tous les centres de vote du pays.