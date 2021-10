Sénégal: Norme Itie 2019 - Le pays obtient un score de 93 points sur 100

De progrès satisfaisant en 2018 à exigence pleinement respectée en 2019, le Sénégal continue de se distinguer dans la mise en œuvre de la norme Itie.

Le Sénégal a réalisé un score « très élevé » de 93 points sur 100 selon les conclusions de l'évaluation du Conseil d'administration de l'Itie internationale. Ce résultat a été dévoilé, hier à Dakar, par le professeur Awa Marie Coll Seck lors d'une conférence, en présence des membres du Comité national initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie).

Ainsi, le Sénégal passe de « progrès satisfaisant » obtenu en 2018 lors de sa première validation à « exigence pleinement respectée » en 2019. Il continue donc de se distinguer dans la mise en œuvre de la norme Itie. Ce score de 93 points constitue la moyenne des scores de trois composantes ayant trait à l'engagement des parties prenantes, à la transparence et aux résultats et impacts.

Sur l'engagement des parties prenantes, le Sénégal a obtenu 90 points grâce à une bonne participation de l'Etat, de la société civile et des entreprises du secteur extractif. En ce qui concerne la transparence, le score est de 91 points et s'explique par le respect de l'engagement portant sur la divulgation systématique d'un gros volume de données notamment au sujet des droits de propriété (processus d'octroi des licences, publication des contrats, etc.,) et l'amélioration de l'accessibilité des informations y compris les données sur la propriété effective.

En ce qui a trait aux résultats et impacts, le Sénégal a obtenu 99,5 points. Un score que le Comité national initiative pour la transparence dans les industries extractives lie au fait que les données Itie ont été utilisées pour orienter utilement le débat public. Par exemple, le Sénégal a utilisé sa déclaration Itie pour faire un diagnostic approfondi d'aspects clés des secteurs pétrolier et gazier naissants et du secteur minier plus avancé y compris une présentation du financement de la participation des entreprises d'Etat pétrolières et gazières dans de nouveaux projets ainsi que des clarifications sur le niveau des transferts internationaux qui sont légalement dus aux communautés locales et sur le développement du contenu local dans le secteur extractif.

La norme Itie 2019 contient de nouvelles exigences

Ce score de 93 points réjouit le Comité national initiative pour la transparence dans les industries extractives dans la mesure où, souligne sa présidente, le processus s'est déroulé dans un contexte de pandémie de Covid-19 et sur la base d'un nouveau modèle de validation plus exigeant. En effet, la norme Itie 2019 contient de nouvelles exigences en matière de transparence des contrats, d'environnement et d'égalité de genre. Le professeur Awa Marie Coll Seck a indiqué qu'au regard de ce nouveau modèle, plusieurs pays ont sollicité le report de la validation de leur norme Itie. « Le Sénégal fait partie des trois pays avec la Grande Bretagne, les Philippines qui ont validé leur norme Itie », a-t-elle déclaré.

Malgré ce bon score, le Comité national initiative pour la transparence dans les industries extractives ne compte pas dormir sur ses lauriers. Il ambitionne de consolider les acquis, en 2024 année de la prochaine validation, par l'amélioration du score des exigences particulièrement sur celle portant sur la propriété effective. En effet, sur les 28 exigences, le Sénégal a dépassé 7, en a pleinement respecté 20 et a partiellement respecté une relative à la propriété effective. « La transparence est un combat permanent, de tous les jours. Avec l'implication de tous, on compte améliorer ce score pour que les ressources naturelles qui appartiennent au peuple puissent bénéficier à celui-ci », a dit Awa Marie Colle Seck. Elle a remercié tous les acteurs particulièrement la presse qui, selon elle, a toujours porté à la connaissance du grand public les bonnes informations.

C'est en 2013 que le Sénégal a adhéré à la norme Itie. En 2018, il a été le 1er pays africain a avoir accompli des progrès satisfaisants en matière de mise en œuvre de la Norme Itie et le 4e à l'échelle mondiale. Le statut de pays ayant accompli des progrès satisfaisants constitue le niveau le plus élevé en termes de respect des exigences de la Norme Itie.

La norme Itie fournit un cadre et un processus visant à promouvoir une transparence et une redevabilité accrues dans les secteurs du pétrole, du gaz et des mines. Actuellement, 52 pays la mettent en œuvre.