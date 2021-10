Afrique: [FESPACO] «5 étoiles» de Mame Woury Thioubou - Dans la misère des migrants africains sans-papiers de Lille

La journaliste et réalisatrice sénégalaise, Mame Woury Thioubou, a filmé le squat de Lille en septembre et octobre 2018, pour offrir un documentaire émouvant sur la situation des migrants qui débarquent en France, sans-papiers et sans horizon. Son court métrage « 5 étoiles » en compétition au Fespaco, plonge au cœur de cette misère déshumanisante.

OUAGADOUGOU : Depuis le début du Fespaco, Mame Woury Thioubou n'as pas le temps. Elle est entre le four de son travail de journaliste-reporter au journal « Le quotidien » et le moulin de son métier de réalisatrice. À Ouagadougou, la jeune femme court après les salles de projection et ses rendez-vous professionnels. Toutefois, elle s'en sort tant bien que mal. Son film « 5 étoiles » est en lice dans la catégorie court métrage documentaire de la 27e édition du Festival panafricain de cinéma et de télévision de Ouagadougou. Récompensé du « Tanit de bronze » en 2019 aux Journées cinématographiques de Carthage (Jcc), il évoque la situation misérable des migrants d'Afrique en France. Mame Woury Thioubou fait l'écho de la souffrance de ces jeunes africains dont le rêve de l'eldorado s'est soudainement transformé en cauchemar.

« Ici, même pour chier tu dois prendre un ticket », lance un des migrants dans ce documentaire, visiblement déçu de ce qu'il vit après tant de sacrifice pour fouler le sol françaos. L'idée de ce film est le fruit d'un atelier entre l'établissement de formation audiovisuelle du Fresnoy et l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. « On a passé cinq semaines à Lille avec l'idée de jeter un regard sur la ville et d'en faire un film. Je suis venue dans un contexte où il y avait beaucoup d'arrivées de migrants en Italie à bord de pirogues. Je me suis intéressée alors à ces jeunes pour voir qu'est-ce qu'ils devenaient une fois qu'ils arrivent en Europe », explique-t-elle.

Pour la réalisatrice, de l'Afrique, l'on a l'impression que l'objectif des jeunes est de poser leur pied sur l'Europe, mais une fois sur place qu'est-ce qui se passe ? En effet, c'est à cette interrogation que tente de répondre Mame Woury Thioubou dans son documentaire. Celui-ci plonge au cœur d'un squat à Lille occupé par des migrants d'Afrique. Ici, l'on retrouve toutes les nationalités, principalement des jeunes de l'Afrique de l'Ouest. « Il y avait même des Asiatiques. C'est près de 200 personnes qui vivaient dans cette vieille usine abandonnée. Les conditions y sont extrêmement précaires. Il n'y a pas de toilette. Les gens vivent sous des tentes avec l'assistance des sociétés. Pour manger ou boire, ils font le tour des associations qui leur offrent des tickets de repas et des moyens de se soigner », rend compte la réalisatrice.

Interroger le mouvement des jeunes

Dans ce monde à part, en terre française, ces jeunes migrants déposent de façon permanente une demande d'asile avec l'espoir d'être accepté en France et d'avoir des papiers. Pour cela, révèle la journaliste, ils doivent s'inscrire à une association de sans-papiers et chaque mercredi, celle-ci vient manifester à la Place de la République où il y a une énorme statue équestre de Faidherbe. Le choix de cette statue se justifie chez Mame Woury Thioubou par ce besoin de vouloir interroger ce mouvement. « Il y a quelques siècles, c'était Faidherbe qui venait chez nous, maintenant c'est nos jeunes qui quittent le continent pour aller en Europe », souligne-t-elle.

Dans ce décor de misère, ils sont en même temps victimes du phénomène de racisme. « Ils viennent en masse et l'Europe ne veut pas accueillir ce qu'elle appelle « toute la misère » du monde. Mais les jeunes sont déterminés malgré la misère et les conditions de vie totalement exécrables. « Aucun jeune ne m'a dit qu'il veut rentrer. Ils pensent qu'après ce passage difficile, l'eldorado va enfin s'ouvrir. Il faut s'avoir que quand ils partent, ils portent les espoirs de leurs familles. Ils ne pensent pas revenir les mains vides, c'est d'ailleurs pourquoi ils bravent la mer et le désert au risque de leur vie. Leur slogan, c'est réussir ou mourir », avance Mame Woury Thioubou. La réalisatrice dont le film a été projeté, mercredi dernier, invite à écouter cette jeunesse déboussolée qui ne cherche qu'à partir, mais aussi à s'interroger sur ce qui la pousse à véritablement vouloir partir.

JOURNÉE DU SÉNÉGAL AU FESPACO

Vibrant hommage aux cinéastes disparus

Dans le cadre de la célébration de la Journée du Sénégal au Fespaco, un hommage particulier a été rendu, hier, aux cinéastes sénégalais disparus, en l'occurrence Cheikh Ngaïdo Ba, Massèye Niang, Oumar Diop Makéna, Mamadou Kane.

S'il y a un point commun qu'avaient ces illustres cinéastes disparus, c'était sans doute leur attachement fondamental au septième art de leur pays et de leur continent. Cheikh Ngaïdo Ba, Massèye Niang, Oumar Diop Makéna, Mamadou Kane, tous célébrés, hier, dans le cadre de la Journée du Sénégal au Fespaco, étaient foncièrement engagés pour le triomphe du cinéma noir. Leurs films, qui ont alimenté la mémoire audiovisuelle de notre pays, sont le fruit d'une réelle passion. Ils voulaient servir, être utile pour jouer pleinement, grâce à la force de l'image, leur contribution à la construction de la nation sénégalaise. Une volonté plusieurs fois exprimée à travers leurs films.

Pour le critique de cinéma Baba Diop, Cheikh Ngaïdo Ba était l'ambassadeur « de notre cinéma et n'avait cessé de plaider pour son développement ». Le cinéaste n'a jamais raté une édition du Fespaco. Cette année, malheureusement, son absence s'est faite sentir. Ngaïdo avait été l'acteur principal de la mise en œuvre du Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (Fopica) dont le projet existe depuis les années 2000. « Si le Fopica existe, c'est grâce à Ngaïdo. Il avait fait le tour des plateaux de télévision pour mener une campagne féroce lorsque le Sénégal avait raflé les prix au Fespaco en 2017. Il disait que le Gouvernement n'avait pas mis de sous dans les films primés », a relevé Abdou Aziz Cissé, secrétaire permanant du Fopica.

Quant à feu Massèye Niang, c'était un passionné du cinéma. Formé en Allemagne, il a eu beaucoup d'initiatives pour le septième art sénégalais. Dans sa carrière, il a joué dans plusieurs films dont le long métrage « La deuxième femme ». Le cinéaste a aussi réalisé « Europe mein traum » (Europe mon rêve), lequel est un film sur l'émigration, les études et le mariage mixte. Metteur en scène et dramaturge, Massèye a fait aussi des films dans son quartier à Guédiawaye. L'artiste, explique Baba Diop, a fait également des films de captation. « Je retiens de lui son engagement politique. On l'appelait « la caméra bleue », il suivait partout le président Wade », ajoute Abdou Aziz Cissé.

Oumar Diop Makéna, lui, était un homme de théâtre qui a joué dans beaucoup de films avec des rôles majeurs dans les films de Moussa Touré dont « Toubab bi » et « Tgv ». Enfin, Mamadou Kane s'était fait distinguer pour son rôle dans l'éducation à l'image. Au-delà de son engagement et sa passion pour le cinéma, « c'était aussi un homme de Gauche ». Cet hommage se poursuit avec une exposition sur les traces d'Ababacar Makharam Samb, ouverte, hier, à la mairie de Ouagadougou.