Sénégal: Microfinance - Le Pamecas reçoit un prêt destiné à plus de 3 800 micro-entrepreneurs

Des institutions de développement française et italienne mettront à la disposition du Partenariat pour la Mobilisation de l'Epargne et le Crédit au Sénégal (PAMECAS) un prêt d'un montant total de 8 millions d'euros (soit 5,2 milliards de francs CFA). Ce prêt devrait permettre de booster l'activité de 3 800 micro-crédits supplémentaires.

Le projet bénéficie de garanties du Plan d'investissement Extérieur (EFSD), mécanisme de partage des risques en faveur des entrepreneurs et des TPE/PME mis en place par l'Union européenne en réponse à la crise du covid-19, informe une note parvenue à notre redaction. Il est conduit par le Proparco , une filiale de l'Agence Française de Développement, qui participe au financement et à l'accompagnement d'entreprises, d'institutions financières et de fonds d'investissement social en Afrique, en Asie, en Amérique Latine et au Moyen et le CDP, organisme qui réunit diverses institutions bancaires italiennes.

En accordant des prêts d'un montant total de 8 millions d'euros (soit 5,2 milliards de francs CFA) à Pamecas, les institutions de financement du développement française et italienne permettront à l'institution sénégalaise d'élargir son portefeuille de microcrédits auprès des entrepreneurs sénégalais. Il s'agit du premier prêt accordé par ces deux institutions à PAMECAS et de la première opération en commun de Proparco et de CDP dans le secteur de la microfinance, souligne la note.

Le projet s'inscrit dans les plans de réponse de Proparco et de CDP à la crise engendrée par le Covid-19. Cette opération devrait bénéficier à plus de 3 800 micro-entrepreneurs, dont une majorité de femmes entrepreneures. L'opération participera se veut de participer à l'atteinte des Objectifs de développement durable n°5 (Egalité entre les sexes), 8 (Emploi décent et croissance économique) et 10 (Inégalités réduites), relève la source.