Afrique: Ligue des Champions CAF - Le TP Mazembe sait ce qu'il reste à faire face à Amazulu

Le TP Mazembe accueille Amazulu ce samedi en match retour du 2ème tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF.

Tout est encore jouable entre le TP Mazembe et AmaZulu FC après le nul sans relief du match aller. Le club de Lubumbashi avait contraint le club sud-africain d'Amazulu au nul de 0 but partout à l'aller. Il part donc avec un léger avantage pour le match retour à domicile. À Kamalondo ce samedi, les Corbeaux doivent puiser au plus profond de leurs ressources pour se débarrasser de l'équipe sud-africaine au bénéfice d'une qualification en phase de poules de la Ligue des Champions de la CAF.

Franck Dumas a une mission cruciale à accomplir à tout prix. « On a un objectif qui s'est présenté en deux parties et moi je m'intéresse à la deuxième. Les choses sont simples et on sait ce qui nous reste à faire, c'est mettre une pression supplémentaire. Les joueurs sont frais pour pouvoir faire mieux », a fait savoir le technicien français.

Les Lushois sont restés sur leur soif après n'avoir pas réussi à scorer au premier acte malgré le nombre d'occasions obtenues. « Maintenant il faut être beaucoup plus efficaces. Le football se joue beaucoup plus sur l'efficacité peu importe comment vous jouez et par rapport au match aller, il faut être plus efficaces », a-t-il poursuivi.