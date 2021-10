Sénégal: Le ministre de l'Intérieur déplore "les attaques verbales contre des communautés religieuses"

Dakar — Le ministre de l'Intérieur a déploré, vendredi, "les attaques verbales virulentes" contre des communautés via notamment les réseaux sociaux et prévenu que l'Etat "prendra-t-il toutes les mesures qui s'imposent".

"Il est constaté, de plus en plus dans les réseaux sociaux, des attaques verbales virulentes contre des communautés religieuses de notre pays", indique le ministère dans un communiqué dont l'APS a eu connaissance.

Fort de ce constat, le ministre de l'intérieur, en charge des Cultes, tient à rappeler que "les libertés et les pratiques religieuses sont consacrées dans notre constitution" et que par conséquent "nul n'a le droit de s'en prendre aux croyances des autres".

Ainsi, il a invité "au respect des convictions religieuses de tous nos concitoyens et à l'observation des principes qui fondent notre nation".

"Aussi, prévient-il, l'Etat du Sénégal prendra-t-il toutes les mesures qui s'imposent pour d'une part, faire respecter les lois et règlements en vigueur et d'autre part, préserver la paix et la concorde qui ont toujours régné entre nos communautés religieuses".

Le khalife de Thiénaba Baye Assane Seck, par la voix de son porte-parole, a récemment lancé, une mise en garde contre les agressions verbales entre familles religieuses musulmanes, par réseaux sociaux interposés.

Dans une déclaration retransmise en direct sur Thiénaba TV, une chaîne de télévision locale, son porte-parole Ngagne Demba Sarr a indiqué que Baye Assane Seck recommande d'éviter de polémiquer sur les réseaux sociaux, car cela détruit les étroites relations entre familles religieuses que les anciens ont tissées.

Le 1er mai dernier, à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de remise de cahiers de doléances, le chef de l'Etat avait déclaré que la régulation du secteur des médias sociaux était "une urgence".

"On ne peut pas laisser continuer, ce qui se passe dans notre pays dans ce domaine. Ce n'est pas possible", avait lancé Macky Sall en présence du Secrétaire général du Syndicat national des professionnels de l'information et de la Communication du Sénégal (SYNPICS), Bamba Kassé.

Selon lui, le gouvernement a déjà engagé "une réflexion sur la régulation du secteur des médias sociaux et un texte est presque prêt", promettant de le partager avec les professionnels des médias.