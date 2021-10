Egypte: Ouverture de la plus grande exposition d'art internationale devant les pyramides de Gizeh

La plus grande exposition internationale d'art contemporain, la première du genre depuis 4 500 ans dans cette région, a été inaugurée, jeudi soir, devant les pyramides de Gizeh, sous le titre "forever is now".

L'exposition, qui se poursuivra jusqu'au 7 novembre, est parrainée par les ministères des Antiquités et du Tourisme, et le ministère des Affaires étrangères, ainsi que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), en présence d'un groupe de personnalités internationales et artistiques.

Dix des artistes contemporains les plus célèbres au monde participeront à l'exposition, notamment le russe Alexander Ponomarev, l'américaine Gisela Colón, et le français JR, et l'italo-américain Lorenzo Quinn, ainsi que l'artiste égyptien Moataz Nasr et l'égyptienne résidante à Los Angeles, Cherine Gerges.