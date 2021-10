Madagascar: RN7 - Andohasana - Un mort et vingt blessés dans une collision

Les accidents mortels se multiplient sur la route nationale (RN7). Jeudi soir, un taxi-brousse d'Antsirabe vers Fianarantsoa est rentré en collision avec un minibus transportant un personnel, à Andohasana, du district de Lalangina.

Le bilan fait état d'un mort et de vingt blessés, tous transférés au service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Tambohobe.« La voiture du personnel se trouvait devant moi. L'autre arrivant en sens inverse a contourné un nid de poule et serré sa gauche. Du coup, ils ont fait un face-à-face. Le choc a été très violent. Le taxi-brousse a été projeté hors de la route. Il a terminé sa course très loin sur le bas-côté », explique un chauffeur qui a réussi à ralentir.

Les dégâts matériels ont été très importants sur les deux véhicules. Les blessés ont rapidement été évacués vers l'hôpital. L'un, dont l'état a été jugé grave, a rendu l'ame. Malgré la sensibilisation intensifiée par les gendarmes presque sur tous les axes, les accidents de la route se multiplient . L'excès de vitesse, la course folle, l'imprudence des conducteurs et rarement la panne mécanique en sont les principales causes.