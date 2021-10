Madagascar: Santé mentale - Double célébration à Mahajanga

La capitale du Boeny a organisé une double célébration hier, sur la santé mentale et les troubles de la vue. Il est aussi question de maladies transmissibles et non transmissibles.

La ville de Mahajanga a accueilli une double célébration hier, à la direction régionale de la Santé publique à Mahabibo. La présidence de la République par le biais de la direction des Affaires sociales et politiques (DASP), le ministère de la Santé à travers la direction de la Lutte contre les maladies non transmissibles (DLMNT), en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, ont organisé la célébration conjointe du « Mois de la santé mentale » et de la « Journée mondiale de la vue », dans la capitale du Boeny.

« La ville de Mahajanga a abrité cette célébration car elle est une référence en santé mentale et en santé de la vue. Le taux de chirurgie en cataracte est en hausse à Mahajanga par rapport aux autres villes, hormis la capitale qui possède un établissement spécialisé dans les soins de la cataracte», explique le Directeur de la Lutte contre les maladies transmissibles, le Dr Vincent Rakotoarison, spécialisé en Santé publique.

En outre, comme le partenaire du MinSan, Humanité Inclusion (HI), a beaucoup investi dans le traitement de la santé mentale à Mahajanga, c'est dans cette optique que la manifestation a été organisée afin d'encourager les acteurs locaux.

Prise en charge gratuite

Plus de mille deux cents personnes étaient attendues pour bénéficier des dépistages et prise en charge gratuits des maladies transmissibles et non transmissibles. Et plus de cinq mille personnes devaient être sensibilisées en matière de santé.

Un milliard de personnes dans le monde sont confrontées à des troubles en matière de santé mentale, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé. Trois millions de décès par an sont imputables à la prise de drogues, tandis que le décès par suicide concerne une personne toutes les 40 secondes. À Madagascar, selon une enquête menée en 2013, 47% des personnes qui ont fait l'objet de l'enquête, montrent des troubles au niveau de la santé mentale.

Par ailleurs, selon les statistiques mondiales, 2,2 milliards de personnes présentent des troubles de la vue, ou atteintes de cécité. Un milliard de personnes présentant des troubles évitables de la vue, ne sont pas prises en charge. La cataracte est, pourtant, à l'origine de 50% des cas de cécité dans le monde.

« Cette double célébration visait à assurer l'accès aux soins de proximité et de spécialité des personnes les plus vulnérables et de renforcer les activités de routine des formations sanitaires, notamment en matière de santé mère enfant. L'un des objectifs était aussi de sensibiliser la population sur les comportements sains et responsables en matière de mode d'alimentation, ainsi que la prévention des maladies transmissibles et non transmissibles », ajoute le spécialiste.