Madagascar: INSCAE Innovation Idea - Un appel à candidature à tous les porteurs de projet

L'INSCAE (Institut National en Sciences comptables et Administration d'Entreprise) lance le concours de projets « INSCAE Innovation Idea », dans sa 5e édition.

« L'objectif consiste à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes étudiants. Mais il faut savoir que cet appel à candidature que nous avons lancé est ouvert à tous les jeunes porteurs de projet, voire même des concepteurs d'idées sur l'entrepreneuriat dans tout Madagascar. L'inscription est ouverte à compter du 25 octobre 2021 », a annoncé Thierry Andrianarinoa, organisateur de cet événement, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue hier dans les locaux de l'INSCAE aux 67ha. « Créé depuis 2016, INSCAE Innovation Idea vise à stimuler la démarche d'innovation chez les jeunes en les accompagnant dans la création, le développement et la valorisation de leurs idées d'entreprises », a-t-il poursuivi.

Formations et coaching. En outre, « les candidats sélectionnés peuvent suivre des formations et des coachings pendant trois mois avec nos partenaires dont entre autres, le NextA et le programme Entrepreneuriat du SCAC. Ce qui leur permettra de concrétiser leurs idées ou leurs projets », d'après toujours ses explications. « Il y aura ainsi des défis à relever et des évaluations périodiques à faire.

Le but est de transformer ces idées et projets en entreprises viables », explique-t-il. Parlant de NextA qui est une plateforme d'incubation des start-ups, « nous accompagnons les candidats sélectionnés en matière de formation sur l'élaboration d'un business plan, le mentoring et les compétences nécessaires pour chaque porteur de projet. Nous mettons également à leur disposition des bureaux bien équipés et des outils technologiques pour qu'ils puissent développer leurs idées ou projets », a fait savoir Marosoa Randriambololona, gestionnaire de formation au sein de NextA.

Application. Quant au SCAC à travers son programme d'entrepreneuriat, il s'engage à appuyer financièrement les organisateurs de cet événement visant à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes étudiants. « Nous venons de développer une application qui sera testée par les jeunes dans le cadre de ce concours de projet. Cette application leur permettra de mieux concrétiser leurs idées ou leurs projets », a exprimé Niavo Ramamonjisoa, le chargé de programme. Pour sa part, le directeur général de l'INSCAE, Harimino Rakoto, a soulevé que lors des éditions précédentes, deux sur les dix projets sélectionnés dans le cadre de ce concours, sont viables.