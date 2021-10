Madagascar: Énergie - Des objectifs ambitieux à atteindre

L'objectif que l'État veut atteindre est la production de 800 mégawatts d'électricité en 2023. C'est ce qu'a révélé le ministre de l'Energie, aujourd'hui, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'énergie.

Madagascar est aujourd'hui loin du compte puisque la production totale d'électricité est de 500 mégawatts et qu'elle ne couvre pas la totalité des besoins de la population. Le nouvel élan qui va être impulsé par l'équipe du ministère devrait être décisif. Le plan de développement présenté est ambitieux, mais c'est sur le terrain que l'on jugera de son accomplissement et de son efficacité.

Énergie : des objectifs ambitieux à atteindre

C'est la société nationale d'électricité ou JIRAMA qui est, depuis des années, la cible de toutes les critiques. C'est une société mal gérée, ne satisfaisant pas les besoins des consommateurs. Elle était en train de péricliter, mais il ne fallait pas qu'elle sombre. Le diagnostic a été fait par le ministère de tutelle et la décision a été prise de lui faire remonter la pente. Elle repart donc sur de nouvelles bases. L'assainissement de la gestion a commencé et la nouvelle direction s'est mise au travail. Tout le monde attend la très nette amélioration qui a été promise.

Les descentes sur le terrain se sont multipliées pour voir les problèmes et pour donner des solutions. C'est un gigantesque plan de rénovation et de modernisation qui doit être mis en place pour satisfaire les besoins des consommateurs. La politique qui va être instaurée est celle de la combinaison de différentes énergies : centrales hydroélectriques, solaires et même thermiques. Cela a débuté et on voit déjà son efficacité dans certaines régions. Les investissements vont être importants, mais on en mesurera l'utilité après leur réalisation. Les objectifs affichés par l'équipe du ministre de l'Énergie sont ambitieux et s'il les atteint, on ne pourra que s'en réjouir.