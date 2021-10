Madagascar: Rallye International de Madagascar - Une belle bagarre en perspective !

Le coup d'envoi du Rallye International de Madagascar a été donné hier avec les 42 équipages sur la ligne de départ. Un RIM en trois étapes qui va durer jusqu'à dimanche sur les pistes autour de Tana.

Il y aura 14 épreuves spéciales longues de 182,36 km sur des pistes jugées rapides et donc permettant de foncer dans une vraie bagarre. Toutefois, Mika Rasoamaromaka sera encore difficile à déloger de sa première place au championnat et avec une voiture sans nul doute plus puissante. La Peugeot 208 est la seule de la catégorie en R5 dont le volant est confié à Mika qui prend de plus en plus d'assurance aux côtés du meilleur navigateur Farah. L'association des deux hommes fait peur à tout le monde bien obligé de se contenter de la course à la seconde place.

Et sur ce chapitre, le duel serré de trois Subaru R4 entre Fred Rabekoto et Mathieu Andrianjafy, respectivement 3e et 2e du championnat, ainsi que Sitraka Rakotomalala, pimentera ce RIM 2021. A l'étage juste en dessous mais pouvant aussi réussir à troubler cette supposée hiérarchie, on citerait Faniry Rasoamaromaka sur une Mitsubishi Evo 10 mais également Tahina Razafinjoelina sur une Subaru et même Olivier Ramiandrisoa sur une Citroën C2 d'usine. On peut aussi citer, sans risque de se tromper, Boom revenu avec une Subaru M12. Bref, il y aura à boire et à manger durant ce week-end où tout peut arriver. A l'exception de Mika Rasoamaromaka tout près du titre, il va encore falloir se battre. Et bien se battre...