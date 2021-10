Sénégal: Can2021 - Liverpool négocie pour ne libérer Sadio Mané, Salah et Naby Keita qu'en janvier

La Coupe d'Afrique des Nations 2021 débutera officiellement le 09 Janvier prochain. Les clubs européens se verront obligés de libérer leurs internationaux africains pour cette échéance. Alors que la FIFA les autorise à quitter leurs clubs dès décembre, Liverpool va négocier pour garder un peu plus longtemps ses joueurs.

Selon The Mirror, Jürgen Klopp, entraîneur de Liverpool, devrait tenter des pourparlers avec les fédérations de football d'Egypte, du Sénégal et de la Guinée pour tenter de garder Salah, Mané et Keita un peu plus longtemps pour le boxing-day. En effet, la FIFA autorise les pays à réclamer leurs joueurs dès le 27 Décembre 2020.

Mais pour Liverpool, il sera difficile de jouer à partir de cette date sans ses atouts offensifs que sont Mané et Salah. En effet, les Reds devraient affronter Chelsea et Leicester en cette période. Et pour maximiser ses chances, le club de la Mersey doit compter sur tout son effectif. Ainsi, dans la requête, le technicien allemand devrait proposer aux fédérations susmentionnées de libérer les joueurs après le match du 02 Janvier face aux Blues. A noter que le Sénégal livre son premier match de poules le 10 janvier face au Zimbabwe à Bafoussam.