Sénégal: Élections locales - Pr Amsatou Sow Sidibé trace une 3ème Voie

Dans une déclaration rendue publique, la coalition la 3ème Voie/ Sàmm Jikko Jàmmoo Jariñ Senegaal à l'assaut des locales, présidée par Professeur Amsatou Sow Sidibé, a fait un diagnostic des maux qui gangrènent le pays et formulé des recommandations pour le développement.

Dans le secteur de l'éducation, elle a proposé «la mise en place d'un système éducatif en complément du rôle des familles», «la promotion de la discipline et du civisme», « la bonne organisation des Daaras » et « le relèvement du niveau et de la qualité de l'enseignement ». En ce qui concerne la santé, la coalition s'engage, entre autres, au « renforcement du budget alloué à la santé », à « l'amélioration du plateau médical et des services », à un « système de sécurité sociale plus performant ».

Sur la lutte contre le chômage, la coalition la 3ème Voie/ Sàmm Jikko Jàmmoo Jariñ Senegaal propose, « l'amélioration des conditions de vie des jeunes par la réalisation effective des programmes de lutte contre le chômage » et « l'adéquation entre l'éducation, la formation et l'emploi ».

Sur le plan économique, elle s'est fixée comme objectif de « promouvoir la productivité et la qualité qui ont un effet d'entrainement sur la prise en charge de l'éducation, de la santé, de l'emploi, etc.», « d'assurer la sécurité alimentaire par la promotion de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche » et de « garantir une bonne gestion de nos ressources naturelles ».

Concernant les femmes, Sàmm Jikko Jàmmoo Jariñ Senegaal a comme projet d'assurer « l'autonomisation sociale, économique, financière et politique des femmes », « le maintien des filles à l'école et le renforcement de leurs capacités ».

« Nous invitons les mouvements, les associations, les familles, les personnes affiliées ou non à un parti politique, les partis politiques et coalitions, etc., en somme, tous ceux et toutes celles qui partagent ce projet alternatif construit sur l'idée de changement, à nous rejoindre dans un cadre de convergence autour de l'intérêt national. Ensemble, nous pouvons relever les défis qui nous interpellent», rapporte le communiqué.