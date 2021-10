Sénégal: La Ligue pro engage une réflexion de fond sur le bilan et les perspectives des douze du football professionnel

Lancée en 2009, la Ligue sénégalaise de football professionnel va se pencher sur son devenir ce week-end avec le symposium qui se tient à l'institut Diambars de Saly. Pas moins 200 participants sont attendus à ce conclave axé autour du thème « Enjeux et attractivité du Sénégal sur le marché mondial du football : bilan et perspectives de 12 ans de professionnalisation». Ce, quelques mois seulement après le bilan dégagé par l'Association nationale de la presse sportive (ANPS).

Pas moins de 200 participants devraient prendre part à ce conclave. La rencontre va ainsi s'appuyer sur cinq panels. Ils vont notamment traiter sur la gouvernance, la question de la performance, sur le modèle économique, le marketing et la communication sur le plan national et international mais également sur la réglementation et les acteurs du football.

"Les objectifs et les attentes se résument à deux choses. C'est est d'abord de faire la situation sans complaisance mais surtout de dégager des pistes et des perspectives innovantes pour le football sénégalais. Il nous faut dégager des pistes et régler les problèmes financiers, des diffuseurs", indique au micro de la RSI, Abdoulaye Guèye président du comité scientifique du symposium.

Dans cet élan, la Lsfp a identifié les personnes ressources et conviées des Ligues d'autres pays de la sous-région.

"Nous avons d'éminents experts ayant de grandes compétences du football. Des Ligues de la Guinée, de la Cote d'Ivoire sont attendues à ce conclave. Tout comme les cabinets internationaux de Sports", précise-t-il. Mise en place depuis 2009, la Ligue professionnelle boucle ainsi sa douzième année avec l'arrivée d'une nouvelle équipe à sa tête.

Après huit ans à la tête de la LSFP, le président de Diambars de Saly Saer Seck a passé le témoin en août dernier à Djibril Wade de NGB).