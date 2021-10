Sénégal: Pikine - La coordination des femmes APR «investit» Thimbo

La coordination des femmes de l'Apr a organisé un grand rassemblement dans la salle de délibération de la ville de Pikine pour apporter son soutien au candidat à la candidature de BBY pour les élections départementales, en l'occurrence le maire Abdoulaye Thimbo.

"Considerant les enjeux énormes et décisifs de ces élections dans un contexte marqué par des risques de toute nature : sanitaires, sécuritaires, environnementaux, le choix des gestionnaires de la cité au niveau local, dans la paix, la stabilité revêt un caractère tout à fait exceptionnel" a indiqué l'honorable député Awa Niang, présidente des femmes de la coalition BBY. Avant de relever que leur choix n'est pas fortuit.

Aussi a-t-elle listé "Les nombreuses réalisations immatérielles comme la démarche communautaire incarnée comme crédo par le Maire Abdoulaye Thimbo pour impulser un développement territorial local, démarche matérialisée par une bonne gouvernance des affaires de la cité, notamment la mise en place d'outils modernes de gestion comme le plan quinquennal de développement de la ville, un manuel de procédures administratives et techniques, la bonne exécution des marchés publics et le respect des indicateurs exigés aux collectivités territoriales pour leur éligibilité aux différents financements destinés aux collectivités locales ».

De même, elle a fait référence aux « investissements structurants réalisés sous la direction du Maire Abdoulaye Thimbo dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la formation, de la lutte contre les inégalités liées au genre et à la vulnérabilité sociale, de la jeunesse, des sports, de la culture et des loisirs et dont la finalité vise à développer le capital humain et à permettre aux administrés de la ville de Pikine de s'épanouir ».

Le Questeur en second de l'Assemblée n'a pas aussi éludé le leadership incarné par le maire Thimbo dans le département. Avant de conduire : « la coordination départementale des femmes de l'Alliance pour la République engagée comme toujours a décidé de porter la candidature du Maire Abdoulaye Thimbo aux prochaines élections municipales et départementales pour la ville de Pikine ». Cette investiture s'est déroulée dans une salle pleine où on scandait le slogan « Thimbo doli niou... Thimbo doli niou... ».