Togo: La CSET opte pour la prévention

La coordination des syndicats de l'éducation du Togo (CSET) veut prévenir l'aspect extrémiste dans ses mouvements syndicaux ou ses discussions avec le gouvernement et le patronat. Une formation des délégués syndicaux a eu lieu dans ce sens ce week-end à Lomé.

L'objectif de la CSET en initiation cette séance est de renforcer la capacité des délégués en termes de formation pour insuffler aux enseignants l'adoption des pratiques syndicales plus responsables. Cela aura le mérite de consolider durablement l'apaisement tant recherché dans le secteur éducatif.

Selon Yaovi Atsou Atcha, le thème de l'extrémisme choisi n'est pas un hasard.

« On se rend compte davantage que les groupes extrémistes recrutent dans tous les secteurs partant des arguments qui vous feront dormir debout. Il nous faut un éveil de conscience pour nous afin que nous prenions en amont nos dispositions pour que la violence en milieu scolaire soit proscrite », a-t-il déclaré.

Et pour ce qui du communicateur, le Colonel Messan Akobi qui a échangé avec eux sur le thème « l'exercice du syndicalisme dans un contexte marqué par la montée de l'extrémisme violent », la prudence doit primer sur tous les mouvements syndicaux.

« Il faut être très prudent car les mouvements syndicaux peuvent être récupérés à tout moment et une fois récupéré, les mouvements vont devenir ce à quoi l'on n'a jamais pensé et qu'on ne pourra plus gérer. Alors, il ne faut jamais prendre la violence comme le moyen d'expression comme le font les groupes extrémistes », a prévenu le Colonel Akobi.

Cette séance de formation s'inscrit dans le cadre du projet « Rencontre d'échanges et de formation entre les membres du bureau national et les délègues de la Cset ». la formation prend aussi d'autres aspects tels que le rôle de l'enseignant dans la promotion de la culture de l'excellence chez les apprenants, le rapport entre syndicats, gouvernement et patronat.