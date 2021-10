Algérie: Journée nationale de la presse - Distinction des lauréats du prix du président de la République du journaliste professionnel

Alger — Les journalistes lauréats de la 7ème édition du prix du président de la République du journaliste professionnel, présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune et organisée sous le thème "L'information entre liberté et responsabilité", ont été distingués samedi à Alger.

La cérémonie de distinction s'est déroulée au Palais du Peuple à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la presse, le 22 octobre de chaque année, en présence du président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, du président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche, du Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), du ministre de la Communication, Ammar Belhimer, ainsi que de membres du gouvernement, de conseillers du président de la République et de hauts cadres et de journalistes.

A l'entame de la cérémonie, le Président Tebboune et l'assistance ont observé une minute de silence à la mémoire du journaliste Hafid Azouz, décédé hier vendredi.

Le président de la République a décerné, par la suite, la médaille de l'Ordre de mérite national au rang de "Achir", à titre posthume, au défunt journaliste Karim Boussalem, première médaille décernée à un journaliste algérien.

La médaille a été remise par le chef de l'Etat au père du défunt, en vertu du décret présidentiel n 21-399 du 14 rabie el aoual 1443 correspondant au 21 octobre 2021, et ce en hommage au regretté qui a voué toute sa vie au service du journalisme et à sa promotion avec abnégation, professionnalisme et probité reconnus par tous dans l'accomplissement de ses nobles missions avec objectivité et neutralité, outre ses contributions précieuses pour l'enrichissement du champ médiatique.

A cette occasion, le ministre de la Communication, Ammar Belhimer a prononcé une brève allocution dans laquelle il a affirmé que l'Algérie "est résolument engagée sur la voie de la consécration de la démocratie et de l'amélioration de la performance de la presse nationale à même de contribuer à la consolidation du système des droits et des libertés inaliénables et inviolables".

Lire aussi: Le Président Tebboune décerne la médaille de l'Ordre de mérite national "Achir" au défunt journaliste Karim Boussalem

Placée sous le thème "l'information, entre liberté et responsabilité", la 7ème édition du prix du président de la République du journaliste professionnel vient "réaffirmer l'attention particulière qu'accorde notre pays à la promotion de la liberté de la presse et au respect des principes de déontologie et d'éthique professionnelles et des droits et des libertés en tant que pratique impartiale, effective et responsable et non pas comme slogan vide de sens", a-t-il déclaré.

Après avoir présenté ses vœux aux lauréates et lauréats de ce Prix dans sa 7ème édition à l'occasion de la Journée nationale de la Presse, le ministre a affirmé que le choix du thème de cette édition "traduit la corrélation entre la liberté du journaliste et sa responsabilité collective et professionnelle".

Ainsi, trois lauréats de la catégorie de la presse écrite ont été distingués, à savoir le journaliste Tahar Gaid du quotidien "El Moudjahid" qui a décroché la première place pour son article sur "la déontologie de la profession de la presse et la liberté d'expression", suivi des deux journalistes du quotidien "El Massa" Sabrina M'hamdioua et Asma Menouar qui ont occupé la deuxième place, tandis que la troisième place est revenue au journaliste Abderraouf Harchaoui du quotidien "El Hiwar".

Pour les médias télévisés, la journaliste Amina Ben Abd Rabo de l'Etablissement public de télévision (EPTV) a remporté la première place pour son émission "khabaya el ilaam" (les secrets des médias). Le jury a décidé de ne pas décerner le deuxième prix, tandis que la troisième place a été attribuée à la journaliste Asma Torki relevant du même établissement.

Quant à la catégorie des médias radiophoniques, le premier prix a été décerné au journaliste Mohamed Ouail de la Radio Coran pour un reportage portant sur "la liberté de la presse dans l'islam", tandis que la 2e et la 3e places sont revenues respectivement aux journalistes Nacira Gharnati (Radio Oran) et Houda Baïra (Radio Batna).

S'agissant des médias électroniques, le jury a décidé de ne pas décerner le premier prix, tandis que la 2e place a été attribuée à la journaliste Fatma Zohra Amari de Web Tv pour le programme "Taqaci" (enquête) qui a traité la question des réseaux sociaux et des fakenews, tandis que la 3e place a été décrochée par le journaliste Abdelkrim Lounis du site électronique "Nana Tv".

Pour la catégorie photos, le jury n'a pas décerné de prix. Le prix spécial jury a été attribué aux journalistes Sakina Aaliane et Souik Kamel Moussa de l'EPTV.

La cérémonie a été clôturée par la distinction des membres du jury et à sa tête Slimane Aradj.

Le président de la République a pris une photo souvenir avec les lauréats et les membres du jury avant d'échanger avec des journalistes lors d'un déjeuner offert en leur honneur.