Afrique Centrale: Appel à projet - Le Yaoundé Film Lab encourage les talents des jeunes auteurs africains

Le projet Yaoundé Film Lab est lancé à l'endroit des jeunes auteur (e)s et producteurs (trices) d'Afrique centrale. Les inscriptions se clôturent au plus tard le 30 janvier 2022.

L'appel lancé vise à sélectionner vingt projets, donc dix auteurs et dix producteurs passionnés et porteurs de projets de films. Il s'adresse aux hommes et femmes ressortissants des pays suivants : Guinée équatoriale, Gabon, Congo-Brazzaville, République démocratique du Congo, Cameroun, Tchad, République centrafricaine, Burundi, Sao Tomé-et-Principe, Ouganda, Rwanda à postuler. La troisième édition de Yaoundé Film Lab se tiendra du 20 au 29 avril 2022, au Cameroun.

A l'exception des longs métrages (Fiction, documentaire et animation), les projets de séries sont acceptés. Chaque projet doit être soumis par un auteur et son producteur. Ces projets soumis doivent être au stade d'écriture ou de développement. Les porteurs de projets doivent être disponibles pendant la durée de la résidence. A l'issue de la résidence, les meilleurs projets recevront des bourses de développement, des accords de coproduction et de distribution, des pré-achats et des prix pour participer à d'autres résidences partenaires du Yaoundé Film Lab. Les projets sélectionnés bénéficieront dans un premier temps de l'accompagnement à distance de deux à trois mois avant le Lab sur la plateforme www.lafaaac.com partenaire du Lab.

Les dossiers à fournir doivent comporter les éléments suivants : pour les projets longs métrages (Fiction, animation et documentaire), une lettre de motivation indiquant la nécessité pour les candidats de participer au Yaoundé Film Lab (maximum une page), un synopsis (1/2 page) , un traitement de dix pages maximum, une note d'intention du réalisateur (maximum deux pages), une note d'intention du producteur (maximum deux pages), un curriculum-vitae du réalisateur, un curriculum-vitae du producteur, un budget détaillé du projet (en monnaie locale et en euros) , une photo du réalisateur, une photo du producteur, une présentation de la société de production, un lien Vimeo ou YouTube du dernier film du réalisateur ou du producteur, des éléments visuels pour les projets de films d'animation, un calendrier de production.

Pour les projets de séries : une lettre de motivation indiquant la nécessité pour les candidats de participer au Yaoundé Film Lab (maximum une page) « Bible » du projet (concept, personnages, décors, arches dramatiques etc.), un synopsis des trois premiers épisodes ou plus la note d'intention du producteur (maximum deux pages), un curriculum-vitae du réalisateur, un curriculum-vitae du producteur, une photo du réalisateur, une photo du producteur, une présentation de la société de production, un lien Vimeo ou YouTube du dernier film du réalisateur ou du producteur Budget non détaillé (modèle ci-dessous) , un calendrier de production. Le dossier doit être présenté en un seul fichier PDF portant le titre du projet et envoyé par mail à l'adresse : secretariatyarha@gmail.com au plus tard le 30 janvier 2022 à minuit. Les projets doivent être rédigés en français ou en anglais. Chaque candidat ne peut soumettre qu'un seul projet.

Le Yaoundé Film Lab est un laboratoire de développement et de coproduction de projets cinématographiques qui favorise des rencontres entre experts et jeunes talents d'Afrique centrale et la mise en réseau de talents d´Afrique avec des réseaux professionnels du reste du monde. C'est un moment de réflexion, d'écriture et de développement des projets de films qui sont des étapes importantes dans le processus de production en Afrique.

Ces étapes permettent à l'auteur et à son producteur de confronter leur projet avec des professionnels confirmés, de mieux structurer leurs idées de films au niveau de l'écriture afin de concevoir un dossier de production abouti prêt à aller dans des commissions de financement. Le Yaoundé Film Lab réunit chaque année une vingtaine de porteurs de projets venant des onze pays d'Afrique centrale. Projet soutenu par l'Union européenne, Tara Group, ACC, ACP.