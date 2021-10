Congo-Brazzaville: Tourisme et loisirs - Le ministère lance son magazine d'informations

Intitulé « La lettre touristique du Congo », le trimestriel d'informations touristiques a été présenté à la presse, le 21 octobre à Brazzaville, lors d'une cérémonie solennelle présidée par le directeur de cabinet par intérim du ministère du Tourisme et des Loisirs, Freddy Lézin Makaya, en présence des partenaires.

« La Lettre touristique du Congo » est un magazine d'informations touristiques. Elle est initiée par la ministre du Tourisme et des Loisirs, Destinée Hermella Doukaga, qui est aussi directrice de publication et coordonnatrice éditoriale du trimestriel. L'équipe rédactionnelle composée de journalistes professionnels est dirigée par Sosthène Ondzambé, le rédacteur en chef.

La Lettre touristique du Congo sera imprimée tous les trois mois, en quadrichromie, sur trente pages. C'est un canal initié par le ministère de tutelle pour vulgariser ses actions et promouvoir le développement du tourisme au Congo. Dans son premier numéro, le journal affiche à la Une principale le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, qui a inscrit le tourisme comme l'un des secteurs stratégiques pour renforcer la diversification de l'économie nationale.

« Ce magazine est l'idée de madame la ministre du Tourisme et des Loisirs. C'est un canal par lequel elle entend communiquer davantage sur les actions qui se mènent au sein du département dont elle a la charge. Il vise aussi à promouvoir les acteurs économiques qui accompagnent le gouvernement dans la réalisation des activités touristiques et des loisirs. Notre objectif est de rendre plus lisible le projet de société du président de la République, « Ensemble, poursuivons la marche », a indiqué Freddy Lézin Makaya.

Dans ses colonnes, le magazine présente quelques activités réalisées par le ministère du Tourisme et des Loisirs. Sur dix-sept pages, il présente de nombreux sites touristiques que regorge le Congo, dont une vingtaine à Brazzaville. En ce qui concerne l'hinterland, le magazine présente une kyrielle de sites touristiques dont les emblématiques sont essentiellement des réserves animalières. Il s'agit, entre autres, des parcs nationaux de Conkouati-Ndouli à Madingo-Kayes, dans le Kouilou ; Ntokou-Pinkounda situé entre les districts de Ntokou et Pikounda ; Nouabalé-Ndoki à cheval entre le département de la Sangha et celui de la Likouala au nord du Congo.

A ces aires protégées, s'ajoutent l'historique parc national d'Odzala Kokoua et le sanctuaire de gorilles de Lossi, localisés à Mbomo, dans le département de la Cuvette ouest.

En page 4, le magazine présente les sept missions dévolues au ministère du Tourisme et des Loisirs. Celles-ci concernent, entre autres, l'élaboration et l'application de la règlementation relative aux professions et activités touristiques et hôtelières ; la formulation des stratégies; l'adoption des mesures et des actions de promotion du tourisme, de l'hôtellerie et des loisirs; le développement de l'écotourisme.