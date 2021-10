Cote d'Ivoire: Egalité des genres/La secrétaire exécutive de l'Oneg - « Le taux de représentation des femmes dans les instances n'atteint pas les 30% »

Mme Kaba Fofana Fanta, secrétaire exécutive de l'Observatoire national de l'équité et du genre (Oneg), a indiqué que les femmes n'atteignent pas les 30% du taux de participation dans les Assemblées élues ni dans les prises de décisions.

Elle a déploré cet état de fait à l'occasion de l'atelier de validation du recueil national des indicateurs de genre organisé par l'Observatoire national de l'équité et du genre.

La rencontre s'est tenue dans les locaux dudit organe à Cocody les II-Plateaux, le 21 octobre. C'était en présence des représentants des différents ministères, des partenaires au développement et des parties prenantes.

« Assez d'efforts sont faits par l'Etat sur le plan des mécanismes institutionnels, des lois et de l'arsenal juridique. Mais il reste beaucoup à faire. Quand nous prenons les statistiques, nous n'atteignons pas encore le chiffre de 30% en matière de participation des femmes et nous sommes largement en deçà, soit 12 à 15% », a-t-elle déploré.

L'atelier a donc pour objectif, selon elle, de dialoguer en vue de mettre en place un mécanisme de collecte de données sur le genre. Ce, pour renforcer la collaboration entre l'Oneg, les structures publiques productrices de données et les partenaires au développement impliqués dans l'agenda du genre en Côte d'Ivoire.

La rencontre vise également à encourager l'Etat à porter un regard bienveillant sur les acquis, les insuffisances, les recommandations.

La politique de mise en œuvre, dit-elle, permettra à l'Etat de prendre les mesures qu'il faut afin que le développement soit inclusif de sorte à ce que toutes les spécificités soient prises en compte.

La secrétaire exécutive a, toutefois, indiqué qu'il faudrait renforcer les connaissances et les capacités techniques pour adresser convenablement les questions sur les inégalités homme/femme.

Silla Losseny et Yao Kra Basile, respectivement Directeur de la planification des études et la documentation au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et Sous-directeur de la planification et des statistiques au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ont salué et félicité les organisateurs pour cette initiative.

L'Observatoire national de l'équité et du genre existe depuis 2019. Sa mission est d'assurer la veille, l'alerte et l'anticipation en matière d'équité et d'égalité entre les hommes et les femmes.