Cote d'Ivoire: Réseau des diplômés de l'Ena - Un site internet pour servir de support de propositions à l'État

Le Réseau des diplômés de l'École nationale d'administration (Redenaci) s'est doté d'un site web. Cet outil de communication vise à servir de moyen d'échanges entre les énarques regroupés au sein du Redenaci. Car, ceux-ci, à ce jour, ne communiquent qu'à partir d'un mail groupe.

À l'occasion du point-presse relatif au lancement officiel de ce nouvel instrument, le 21 octobre 2021, à Abidjan-Plateau, le président du Redenaci, le préfet hors grade, Charles Yao Kouassi, a indiqué que cet organe moderne d'échanges devra permettre également aux 3 000 membres de son association de donner plus de visibilité à leurs actions.

En outre, le site va permettre au Redenaci de consolider son rôle de proposition afin d'offrir à l'État ses contributions et ses suggestions à la recherche de solutions aux difficultés et dysfonctionnements de l'administration.

À cet effet, un forum d'échanges et de débats aura lieu sur le site et permettra, chaque bimestre, aux énarques de se prononcer sur une thématique donnée concernant, notamment le fonctionnement de l'administration et des principales problématiques des ministères dans le sens de l'efficacité de l'administration.

Sur cette base, le bureau exécutif a choisi ce premier thème de débat pour le lancement de son site web : « États généraux de l'éducation nationale : quel système éducatif pour une Côte d'Ivoire moderne et performante ? »

Les futurs administrateurs ont jusqu'à fin novembre pour faire connaître leurs propositions et observations sur le site. Au terme de cette période, une synthèse sera faite à l'intention de la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, avec ampliation au Premier ministre.

Par ailleurs, ce site web va contribuer à consolider la chaîne des générations entre les énarques des différentes promotions et des différentes filières. « Il s'agira, dans cette optique, de procéder, par tous les moyens, au recensement, par promotion, par filière de tous les diplômés de tous les cycles résidant en Côte d'Ivoire et à travers le monde, et de mettre en ligne le répertoire des énarques, en collaboration avec la direction générale de l'Ena », a souligné Charles Yao Kouassi.