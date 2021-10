Ile Maurice: Démantèlement de la poupe du MV Wakashio - Les travaux vont reprendre

MV Wakashio: retour sur le pire désastre écologique du pays

25 juillet 2020 : cette date restera gravée dans la mémoire des habitants du Sud qui se remémorent encore les images du MV Wakashio qui avait fait naufrage, occasionnant la plus importante marée noire jamais connue dans l'histoire de Maurice. Même si la situation s'est améliorée depuis et que le démantèlement de la poupe du vraquier japonais avait démarré et stoppé en raison du mauvais temps, les travaux vont reprendre prochainement. C'est ce qu'a annoncé le National Crisis Committee hier dans un communiqué adressé au public.

Le démantèlement reprendra suite aux conditions climatiques favorables. L'exercice va durer plusieurs semaines durant lesquelles les pièces détachées de l'épave seront acheminées par voie maritime vers la rade de Port Louis avant d'être transportées par voie routière vers Midlands.

Afin d'assurer la sécurité de tout un chacun, il est demandé au public de ne pas s'aventurer dans la zone où se trouve le MV Wakashio. De ce fait, des bouées avaient été placées pour délimiter la zone. Cette règle s'applique au public et aux autres usagers de la mer dont les plaisanciers, pêcheurs et plongeurs. Un périmètre de 3,7 kilomètres (2 miles nautiques) avait été défini. Il est interdit d'opérer des drones ou autres objets volants dans la région pour ne pas obstruer les opérations des hélicoptères. Tout contrevenant risque une amende ne dépassant pas Rs 100 000 et une peine d'emprisonnement maximale de deux ans.

Le National Crisis Committee assure qu'il suit les opérations de très près et compte sur la collaboration de tout un chacun afin que tout se passe sans aucun problème.