Ile Maurice: Enfant décédé du Covid-19 - La CDU enquêtera sur fond de négligence alléguée

Un garçon de deux ans positif au Covid-19 est décédé à l'hôpital ENT, dimanche. Si les proches disent être dans le flou, les autorités concernées évoquent la négligence des parents, précisant que la Child Development Unit (CDU) ouvrira une enquête...

La maman a accouché d'une fille durant la semaine et ne veut, pour l'heure, se prononcer sur son fils de deux ans positif au Covid-19 et décédé le dimanche 17 octobre, à l'hôpital ENT, à Vacoas. La grand-mère maternelle, une habitante de Camp-de-Masque, indique que parents et proches ne savent, pour le moment, comment un tel drame a pu se produire et que l'heure est au deuil.

«L'enfant est tombé malade mercredi et il n'est plus revenu à la maison. À son admission à l'hôpital de Flacq, il était fiévreux mais négatif au Covid. Nous ne savons comment il a attrapé le virus. Et puis vers 7 heures dimanche, nous avons appris son décès. Nou pa compren kuma.» Cette dernière fait ressortir que dans leur famille personne n'était positif au virus.

«À l'hôpital de Flacq, il a, dans un premier temps, été placé dans une salle pour adultes.» Elle indique que si le bébé était négatif au début, il aurait été positif lors de son transfert à l'hôpital Jeetoo. Ce n'est qu'un jour avant sa mort que l'enfant a été encore une fois transféré à l'hôpital ENT, pour être placé sous respirateur. «Nous ne savons pas ce qui s'est passé... » Les funérailles du bébé ont eu lieu dimanche après-midi.

Une source du Bureau du Premier ministre dit soupçonner un cas de négligence et de maltraitance de la part des parents. «Le bébé avait été admis à l'hôpital de Flacq mais les parents avaient signé sa décharge contre l'avis des médecins. Puis, ils l'ont reconduit au même hôpital quatre jours plus tard mais l'enfant était déjà dans un état grave. Son état de santé s'était largement détérioré.» En questionnant les parents, le personnel hospitalier a su qu'un proche de la famille était positif au Covid. «Donc, il est faux de dire qu'il a attrapé le virus à l'hôpital.» La CDU a été avertie de cette affaire et enquêtera sous peu.

Une autre source à l'hôpital de Flacq soutient que l'enfant était dans un état de fièvre comateux à son arrivée. «Toutes les procédures ont été respectées. L'enfant a été transféré à l'hôpital Jeetoo puis à celui d'ENT parce qu'il avait un problème respiratoire et non par faute de place ou pour une autre raison.»

Un pédiatre de l'état que nous avons également sollicité souligne que la thèse de variant est exclue et qu'un enfant positif au Covid ne décède pas uniquement des suites de sa contamination. «Il peut mourir uniquement s'il a d'autres complications de santé. Des comorbidités, par exemple. Il y a beaucoup de cas de bronchiolite en ce moment et cela peut être fatal à l'enfant si la maladie n'est pas traitée à temps. Que l'enfant ait le Covid-19 ou pas.» Il indique que les cas d'enfants porteurs du virus augmentent mais ces derniers guérissent assez rapidement.